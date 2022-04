Schweinfurt holt Bazdrigiannis aus Freiburg

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison klargemacht. Vom Drittligisten SC Freiburg II kommt Offensivspieler Alexander Bazdrigiannis zu den Grün-Weißen.

Von seinem Wechsel in die Regionalliga erhofft sich der 20-Jährige mehr Spielpraxis, nachdem er in Freiburg lediglich zu drei Einsätzen (zwei Tore) in der höchsten deutschen Junioren-Spielklasse sowie deren fünf in der 3. Liga kam. "Ich bin hungrig und motiviert, der Mannschaft weiterzuhelfen, und hoffe, dass ich mich sowohl sportlich als auch als Person hier weiterentwickeln kann", wird Bazdrigiannis in einer Mitteilung der Schnüdel zitiert.

Ausgebildet wurde Bazdrigiannis beim TSV 1860 München und dem FC Bayern München. "Alex bringt viel Geschwindigkeit und Spielfreude mit", sagte FC-05-Sportdirektor Robert Hettich. "Er ist ein technisch sehr versierter Spieler, der vor allem als Außenstürmer seine Stärken am besten zur Geltung bringen kann."

Bazdrigiannis ist nach Severo Sturm - ebenfalls Offensivspieler - Schweinfurts zweiter Zugang für die nächste Saison.

