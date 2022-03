Schweinfurt gegen Würzburg - ein Unterfranken-Derby mit Blick in Richtung DFB-Pokal

Im Viertelfinale des bayerischen Landespokals treffen am Abend (19 Uhr) die unterfränkischen Rivalen Schweinfurt und Würzburg aufeinander. Es geht ums Prestige - und darum, den nächsten Schritt Richtung DFB-Pokal zu machen.

In der kommenden Saison könnten sie in der Regionalliga Bayern aufeinandertreffen, in der aktuellen geht dies nur im Toto-Pokal: Beim letzten noch auszutragenden Viertelfinalspiel begegnen sich der gastgebende Viertligist FC Schweinfurt 05 - im Tableau schon 18 Punkte hinter Aufstiegsrang eins - und der akut abstiegsgefährdete Drittligist Würzburger Kickers im Sachs-Stadion.

Der Lichtblick für beide: eine Teilnahme am DFB-Pokal 2022/23 über den Gewinn des Toto-Pokals. Schweinfurts Trainer Tobias Strobl ist sich dessen bewusst: "Wir wissen, dass auch wir in der Bringschuld sind", sagte er bei "fupa". "Wir haben in dieser Saison die Hoffnungen und Erwartungen bisher nicht erfüllen können. (...) Ich hoffe, dass wir das alle ausblenden können und die Unterstützung von unseren Fans haben werden." Der Sieger des mainfränkischen Derbys, das vor 4.000 bis 4.500 Zuschauern stattfinden wird, trifft im Halbfinale auf den Regionalligisten FV Illertissen, der die SpVgg Bayreuth ausschalten konnte. In der anderen Begegnung empfängt der TSV Aubstadt den TSV 1860 München.

"Am Ende des Tages haben die Kickers mehr zu verlieren"

Strobl wird vor dem Spiel auf der Klubwebsite der "Schnüdel" ferner so zitiert: "Wenn wir den Blickwinkel darauf legen, dass wir zuhause eine Macht und extrem schwer zu schlagen sind, dann tun wir uns selber alle einen Gefallen. Das brauchen wir auch. Und es ist ein komplett anderer Wettbewerb. Am Ende des Tages haben die Kickers mehr zu verlieren. Sie sind der Drittligist und sind in der Bringschuld."

Strobls Gegenüber, Kickers-Coach Ralf Santelli, sagte indes via "fupa": "Es ist ein Derby mit tollem Charakter und uns wird sicher eine tolle Atmosphäre erwarten. Die Emotionen werden sehr hochschlagen, ich erwarte mehr Kampf statt Klasse. Wir dürfen die Fans auf gar keinen Fall enttäuschen." Aufpassen müssen die Kickers vor allem auf ihren ehemaligen Torjäger Adam Jabiri - der 37-Jährige führt die Schützenliste der Regionalliga Bayern bei 21 Treffern mit deutlichem Vorsprung an.

Erinnerung an 2018 und den grünen Tisch

Zur Erinnerung: Im September 2018 gewann Schweinfurt sein Heimspiel im Achtelfinale des Toto-Pokals vor 5600 Zuschauern auf dem grünen Rasen mit 3:1 gegen die Kickers. Am grünen Tisch wurde das Spiel dann aber wenige Tage später zu Gunsten des FWK gewertet - die "Schnüdel" hatten gegen die U-23-Regelung verstoßen, Würzburg daraufhin Protest eingelegt.