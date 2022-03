Würzburg kann die "Schnüdel" im Landespokal ausschalten

Im Viertelfinale des "Toto-Pokals", dem bayerischen Landespokal, traf der Drittligist aus Würzburg auf den Lokalrivalen 1. FC Schweinfurt. Trotz eines 0:1-Rückstandes konnten sich die Kickers am Ende deutlich durchsetzen.

Im Viertelfinale des bayerischen Landespokals traf Drittligist Würzburg auf Schweinfurt, den Dritten der Regionalliga Bayern. Die Kickers, die zuletzt durch Siege gegen Havelse und Wiesbaden wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt schöpfen durften, wollten gegen den Rivalen schnell für klare Verhältnisse sorgen. In den Anfangsminuten kam es aber ganz anders: Die "Schnüdel" spielten von Beginn an nach vorne, hatten die ersten Gelegenheiten und sollten nach nur fünf Minuten für den mutigen Beginn belohnt werden, als FWK-Torhüter Richter einen zentralen Schuss von Böhlein nicht abwehren konnte.

Im Anschluss nahm das Tempo der Partie ab, es spielte allerdings weiter nur der Regionalligist, der auch die nächste größere Chance der Partie hatte. Ein Schuss des Torschützen Böhnlein verfehlte das Würzburger Tor nur knapp. Danach wachten aber auch die Kickers auf und kamen durch Sané, der nach einem Stefaniak-Freistoß per Kopf nur knapp verpasste, zu ihrer besten Gelegenheit.

Würzburg kommt besser aus der Pause - und dreht die Partie

Würzburg wechselte zur Pause doppelt und kam deutlich besser in die zweite Hälfte. Einen Kopfball von Innenverteidiger Kraulich konnte Schweinfurts Torhüter Zwick noch parieren, gegen Schneiders Nachschuss war er aber chancenlos (59.). Im Anschluss erspielten sich die Kickers weitere Möglichkeiten und wurden für ihren Aufwand belohnt, als Sané erneut nach einer Stefaniak Flanke zum Kopfball kam und mit dem Hinterkopf zum 2:1 traf (67.).

In der Folge des Gegentors drückte Schweifurt auf den Ausgleich, wodurch sich Räume für den Drittligisten ergaben. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit kam Hägele nach Vorarbeit von Schneider im Strafraum frei zum Abschluss und erzielte das 3:1 - die Vorentscheidung (86.).

Der Schlusspunkt der Partie war allerdings Würzburgs Sané vorbehalten: Nach einem Konter konnte der Angreifer unbedrängt auf Zwick zulaufen und zum 4:1-Endstand einschieben.

Santelli: "Das gibt Selbstvertrauen"

Würzburgs-Coach Santelli kritisierte nach dem Spiel die Einstellung seiner Mannschat zu Beginn der Partie, in der die Kickers "überhaupt nicht präsent" waren. Gleichzeitig zeigte sich der 53-Jährige erfreut über die Tore nach Standardsituationen. "Das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen, wenn wir das im Training üben und es im Spiel klappt." Dieses Selbstbewusstsein muss der FWK nun auch in den Liga-Spielbetrieb mitnehmen, um den zweiten Abstieg in zwei Jahren zu verhindern.