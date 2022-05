Schweinfurt bestätigt: Skenderovic wird ein Löwe

Der Aufstieg in die 3. Liga war das Ziel, das hat der FC Schweinfurt in der Regionalliga Bayern verpasst. Für Meris Skenderovic geht es dennoch eine Liga höher weiter.

Kann sich in der kommenden Saison eine Liga höher beweisen: Meris Skenderovic. IMAGO/Beautiful Sports

32 Spiele, 16 Tore - Meris Skenderovic lieferte ein gutes Bewerbungsschreiben im Trikot der Schweinfurter ab. Der Stürmer war vor der Saison von der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim gekommen und zieht nach nur einer Spielzeit weiter. Das Ziel: der TSV München 1860.

Bei den Löwen stand der 24-Jährige schon im Winter auf dem Zettel, nun hat der Wechsel geklappt. FC-05-Geschäftsführer Markus Wolf bestätigte erste Berichte Münchner Medien vom Vortag: Skenderovic hat bei 1860 unterschrieben. Der Angreifer wechselt ablösefrei zum Drittligisten.

Kein unbekanntes Terrain für Skenderovic, der 19 Drittliga-Spiele für den FC Carl Zeiss Jena in der Spielzeit 2019/20 absolviert hat. Zudem lief er einmal für Hoffenheim in der Europa League auf, zu drei Einsätzen für den TSV Hartberg in der österreichischen Bundesliga reichte es auch.