Schwegler eine Schlüsselfigur: Hoffenheimer Struktur-Wandel

Nach zwei bedenklichen Krisen stellt sich die TSG Hoffenheim personell neu auf. Vor allem Ex-Kapitän Pirmin Schwegler soll neben Geschäftsführer Alexander Rosen an Profil gewinnen.

Die Beförderung von Alexander Rosen von der Direktoren- auf die Geschäftsführer-Ebene war nur der Anfang. Als Konsequenz der jüngsten beiden Krisen, die in der abgelaufenen Saison beinahe in den Abstieg geführt hätten, wird nun an weiteren Stellschrauben gedreht und die sportliche Leitung insbesondere direkt rund um die Mannschaft verstärkt und neu aufgestellt.

"Die TSG Hoffenheim ist in ihrer Organisation seit Jahren schlank aufgestellt. Die intern wie extern zu bewältigenden Aufgaben sind in dieser Zeit aber erheblich und kontinuierlich gewachsen. Wir werden auch künftig unsere Struktur nicht aufblähen, aber in einem moderaten Maß den Anforderungen anpassen, die an einen modernen und ambitionierten Profiklub gestellt werden", erklärt Rosen in einer Mitteilung der Kraichgauer.

Dabei soll nicht nur Pirmin Schwegler eine Schlüsselfigur sein. Der frühere TSG-Kapitän, der im vergangenen Winter aus der Scoutingabteilung des FC Bayern zurückgeholt worden war, wird als Leiter Profifußball noch näher als Kompetenz-Regulativ an die Mannschaft heranrücken und soll perspektivisch zum Sportdirektor aufgebaut werden.

Es ist die nächste Entwicklungsstufe auf meinem Weg, den ich behutsam und vor allem unter der bestmöglichen Anleitung gehen möchte. Pirmin Schwegler

"Ich bin mir der Herausforderung bewusst und weiß es sehr zu schätzen, dass mir der Klub ein so breites und spannendes Aufgabenfeld anvertraut", sagt der 14-fache schweizerische Nationalspieler, der zwischen 2014 und 2017 59 Spiele für die TSG Hoffenheim bestritt. "Es ist die nächste Entwicklungsstufe auf meinem Weg, den ich behutsam und vor allem unter der bestmöglichen Anleitung gehen möchte. Dass ich hier bei der TSG die Chance erhalte, in Ruhe aber dennoch mit großem Ehrgeiz in eine solche verantwortungsvolle Rolle zu wachsen, ist ein großes Privileg für mich."

Den ursprünglich angedachten Rundgang durch die jeweiligen Abteilungen kürzt der 36-Jährige damit zielgerichtet ab. An der hauptverantwortlichen Managertätigkeit Rosens ändert das hingegen nichts.

Scoutingleiter Huber rückt näher ans Profi-Team

Zudem soll auch der bisherige Scoutingleiter Bastian Huber (43) künftig als Technischer Direktor Präsenz nah an der Mannschaft zeigen und die Fäden zusammenführen an der wichtigen Schnittstelle zwischen Nachwuchsakademie, U 23, externe Leihspieler und den Kooperations-Projekten etwa in Brasilien und in Portugal.

Aber auch der bisherige Teammanager Maximilian Vollmar soll mehr Verantwortung bekommen und künftig als Leiter fungieren. Der frühere Schauspieler, der etwa in einer Rolle im Film "Die Welle" an der Seite von Hauptdarsteller Jürgen Vogel zu sehen war , hat längst das Berufsfeld gewechselt. Der studierte Betriebswirt arbeitete bereits acht Jahre im Teammanagement des 1. FC Köln und kam 2019 zur TSG Hoffenheim. 2020 nahm der 37-Jährige an dem vom DFB und der DFL organisierten Management-Lehrgang teil und wird nun neuer Leiter Lizenzbereich und diesen Titel von Schwegler übernehmen.

Leistungsdruck hochhalten - Auch mit Ex-Kapitän Hübner

Zu viert will die neu formierte Sportliche Leitung künftig den Leistungsdruck unnachgiebig hochhalten und als sensible Seismografen erdrutschartige Leistungsabfälle wie zuletzt im Ansatz erkennen und möglichst vereiteln.

Wie der kicker bereits berichtete, wird auch Benjamin Hübner mittelfristig eingreifen. Der frühere Kapitän absolviert nun ein 18-monatiges Trainee-Programm durch alle Abteilungen, ehe sich der 34-Jährige für eine Spezialisierung entscheidet.