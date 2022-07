Schweers: Nie zuvor dagewesene Bühne, doch die EM startet jetzt erst durch

In ihrer kicker-Kolumne befasst sich Verena Schweers dieses Mal ganz konkret mit den Viertelfinalpaarungen bei der EM in England. Die den Spielerinnen die verdiente Aufmerksamkeit beschert.

Liebe Fans,

die Europameisterschaft in England ist in aller Munde, jetzt geht es nach der Gruppenphase in die heißen K.-o.-Phase. Kurz vor den Viertelfinalspielen verzeichnet das Turnier jetzt schon einen neuen Zuschauerrekord und schenkt dem Fußball eine nie zuvor dagewesene Bühne und die verdiente Aufmerksamkeit für die Spielerinnen.

Wir haben schon einiges erlebt: tolle und viele Tore, klare Siege und prognostizierte Favoriten, aber wie immer gibt es bei einem Turnier auch einige Überraschungen. Sowohl eben die positiven als auch die negativen.

Wahrscheinlich hatte nicht nur ich die Norwegerinnen auf dem Zettel, bei mir waren sie jedenfalls mindestens Geheimfavorit auf den Titel. Aber Norwegen hat zu keiner Zeit in dieses Turnier gefunden. Weder Weltfußballerin Ada Hegerberg noch Weltklasse-Spielerin Carolin Graham Hansen konnten ihr Können auf dem Rasen zeigen. Dies endete für den Trainer Martin Sjögren, wahrscheinlich vor allem durch die desolate Leistung gegen England (0:8), leider in der Entlassung.

Die amtierenden Europameisterinnen aus den Niederlanden tun sich weiterhin extrem schwer, auch wenn das letzte Spiel am Ende klar gewonnen wurde. Vivianne Miedema wurde sehnlichst vermisst, die Coronainfektion kam zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Und auch die Schwedinnen sind nicht sattelfest, im letzten Spiel siegten sie zwar klar mit 5:0 gegen Portugal und beendeten somit ihre Gruppe als Erster. Trotzdem habe ich mir von dem Team mehr erwartet und erhofft. Vielleicht kommen beide Teams jetzt in der K.-o.-Phase besser ins Turnier und können uns noch überzeugen.

Hingegen sehr positiv fallen mir die Belgierinnen auf, die hatte wahrscheinlich niemand so richtig auf dem Schirm. Ebenso wieder die Österreicherinnen, die zum zweiten Mal bei nur zwei EM-Teilnahmen im Viertelfinale stehen.

Ein kurzer Ausblick, was uns nun erwartet und worauf wir uns freuen dürfen

Die Gastgeberinnen aus England eröffnen am Mittwoch die Viertelfinals gegen Spanien. Das klingt nicht nur klasse, das wird auch ein großes Fußballfest. Ein Spiel, das vor Spannung kaum zu übertreffen ist, denn es duellieren sich zwei extrem spielstarke Teams. Beide mit viel Zug zum gegnerischen Tor, allerdings mit dem Unterschied, dass England die Tormaschine der EM ist, hingegen Spaniens Tiki-Taka-Spiel in der Box und vor dem gegnerischen Tor viel zu ungefährlich bleibt.

Mein Tipp: Es wird hochspannend, beinahe ein vorweggenommenes Finale. Am Ende ist England zielstrebiger und effektiver, gewinnt deshalb mit 3:1

Zusammenhalt und Support geben Ausschlag für Deutschland

Am Donnerstag kommt es dann zum ersten Showdown unserer Mannschaft, unsere Mädels gegen die Nachbarinnen aus Österreich. Wenn man nach der spielerischen Qualität geht, dann ist Deutschland klar die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach sind wir auf nahezu allen Positionen besser besetzt. Beide Teams kennen sich wahnsinnig gut. Dazu herrscht in beiden Teams eine herausragend gute Stimmung. Das zeigt sich vor allem durch Tänze bei den Österreicherinnen. Auf der anderen Seite ist der Zusammenhalt und gegenseigte Support der Deutschen enorm und ein Unterschiedsmerkmal.

Mein Tipp: Deutschland ist mit den bisherigen Leistungen zurecht in den engen Favoritenkreis gerückt und ist klarer Favorit. Österreich wird alles dagegenstemmen was sie haben, und versuchen über die Zweikampfstärke Deutschlands Offensive nicht ins Rollen kommen zu lassen. Dennoch gewinnt Deutschland souverän mit 2:0.

Schweden wird sich dank der Erfahrung durchsetzen

Die Überraschungsmannschaft der EM aus Belgien trifft am Freitag auf Schweden. Der Druck liegt bei den Schwedinnen, weil von ihnen erwartet wird, dass sie weiterkommen. Doch Fridolina Rolfö und Co. brauchen einen guten Tag und müssen noch eine ordentliche Schippe drauflegen.

Mein Tipp: Ein Unentschieden nach 90 Minuten. Dann siegt Schweden mit seiner Erfahrung und zieht knapp ins Halbfinale ein.

"Physisch eine Wucht": Frankreich wird den Titelverteidiger ausschalten

Im letzten Spiel am Samstag trifft Frankreich auf die Niederlande, eine super Paarung, die allein von den Namen her viel verspricht. Frankreich zeigte vor allem in den ersten beiden Gruppenspielen seine Qualität. Stark mit dem Ball und agierend aus einem kompakten Defensivverbund ist die Mannschaft derzeit sehr stark, physisch immer eine Wucht. Holland tut sich hingegen schwer, den Rhythmus unter seinem neuen Trainer Mark Parsons zu finden. Vielleicht gelingt es ihnen gegen einen stärken Gegner, aber insgesamt spielt das Team derzeit klar unter seinem Wert.

Mein Tipp: Frankreich gewinnt mit 2:1 und wäre somit der Halbfinalgegner der DFB-Elf.

So weit ist es noch nicht, aber wir dürfen uns weiter auf tolle Spiele und viel Spannung in England freuen. Die Europameisterschaft startet jetzt erst so richtig durch!

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.