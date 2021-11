Schweers: Die Liga ist intensiv und spannend!

In ihrer kicker-Kolumne befasst sich Verena Schweers regelmäßig mit dem Frauenfußball, aktuell mit dem gelungenen Auftakt der "neuen" Champions League, dem engen Vorderfeld in der Bundesliga - und einer außergewöhnlichen Kulisse im Pokal in Freiburg.

Nach meiner letzten Kolumne im September ist im Frauenfußball so einiges passiert. Die Champions League erstrahlt in neuem Glanz, in der Bundesliga ist es durch den ersten Patzer der Bayern und weitere überraschende Ergebnisse so spannend wie selten zuvor. Im DFB-Pokal gab es tolle Spiele - nur bei den Sendezeiten der Nationalmannschaft hat sich immer noch nichts geändert.

In der neuen Aufmachung der Champions League sind die ersten zwei Spieltage gespielt. Neue Hymne, Spiele in großen Stadien und der professionelle Rahmen können sich absolut sehen lassen! So macht es Spaß, diesen Wettbewerb zu verfolgen! Sportlich sind unsere drei deutschen Vertreter durchwachsen gestartet: Alle drei Mannschaft haben schon gewonnen, mussten aber auch schon Punkte lassen.

Meister FC Bayern ist mit einem torlosen Unentschieden gegen Benfica Lissabon gestartet. Über die taktische Aufstellung war ich als Außenstehende vor dem Spiel sehr überrascht. Ohne Kapitänin Lina Magull und Mittelfeldmotor Sarah Zadrazil wurde das komplette zentrale Mittelfeld verändert, Bayern fand nie richtig zu seinem Spiel. Benfica agierte sehr tief und schonte sich in keinem Zweikampf. Beim ersten Heimspiel gegen BK Häcken konnte der FCB mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg dann den ersten Dreier einfahren.

Vor den beiden Duellen: Bayern und Lyon auf Augenhöhe

Nun stehen die beiden Topspiele gegen Olympique Lyon an. Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe. Die zwei kommenden Spiele können über den strategisch wichtigen Gruppensieg entscheiden. Die Bayern müssen dafür spielerisch noch einen Zahn zulegen und in solchen Spielen kaltschnäuziger ihre Torchancen nutzen. Es ist schwierig, eine Prognose für die beiden Spiele abzugeben. Ich tippe jeweils einen Sieg für Bayern und Lyon.

Am ersten Spieltag machte vor allem der VfL Wolfsburg mit einem 3:3 beim amtierenden englischen Meister FC Chelsea auf sich aufmerksam. Nach einer kämpferischen Teamleistung und Toren, die durch drei individuelle Fehler von Chelsea fielen - glücklich, aber nicht unverdient. Am Ende fiel noch ein unnötiger und ärgerlicher Gegentreffer zum Endstand. Auch die Wölfinnen konnten ihr zweites Spiel zu Hause dann ungefährdet gewinnen: 5:0 gegen Chenois Servette.

Große Kulisse für Wolfsburg? - TSG schlägt sich wacker

Neu in der Champions League: die TSG Hoffenheim beim FC Arsenal. picture alliance / ZUMAPRESS.com

Wolfsburg hat eine schwere Gruppe erwischt, nun kommt es zu zwei Kämpfen gegen Juventus Turin. Extrem wichtige Spiele für die Wolfsburgerinnen um Platz zwei, da ich Chelsea in der Endabrechnung klar als Gruppensieger sehe. Juve ist aktuell nur einen Punkt hinter Wolfsburg, daher wird jetzt über das Weiterkommen entschieden. Dazu darf sich der VfL im nächsten Spiel auf das Allianz Stadium in Turin freuen, mit einer hoffentlich ähnlichen Kulisse wie im Spiel zwischen Juve und Chelsea. Fast 20.000 Zuschauer feierten bisher das beeindruckendste Fußballevent. Mein Tipp: Wolfsburg und Juve sind auf Augenhöhe, keine der Mannschaften kann sich absetzen. Die Gruppe bleibt spannend bis ganz zum Schluss.

Die TSG Hoffenheim tritt bei ihrer Europapokal-Premiere in einer ähnlich starken Gruppe wie Wolfsburg an. Das junge Team hat seine ersten Erfahrungen auf internationalem Niveau gesammelt und fußballerische Qualität unter Beweis gestellt. Im ersten Spiel - einem 5:0 gegen den dänischen Meister HB Koge - haben die Hoffenheimerinnen schon eindrucksvoll gezeigt, dass sie nicht zufällig in der Gruppenphase mitspielen. Mit Spielfreude und gewissem Selbstverständnis agierte das Team von Trainer Gabor Gallai im eigenen Stadion. Mit dem FC Arsenal wartete im zweiten Spiel aber ein ganz anderes Kaliber. Hoffenheim startete frech und konnte erste Chancen verbuchen. Am Ende zahlte die Mannschaft nach einem doch klaren 0:4 Lehrgeld und musste erfahren, wie es in der Champions League zur Sache geht. Arsenal zeigte spielerische Klasse, konterte tadellos und überzeugte mit knallharter Effizienz vor dem Tor. Die TSG hat sich aber auch in diesem Spiel teuer verkauft. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nur bedingt wider.

Barcelona aktuell international die Nummer eins

In den nächsten zwei Spielen wartet nun niemand Geringeres als der amtierende Champions-League-Sieger FC Barcelona. Für mich das derzeit beste Team im internationalen Fußball. Die Chancen der TSG müssen dabei realistisch eingeschätzt werden: Die Erfahrung fehlt, aber einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, traue ich ihnen zu. Ich finde, Hoffenheim ist zu Recht mit dabei, und die jungen Spielerinnen werden in den nächsten Spielen wichtige Erfahrungen für ihre Zukunft sammeln. Ich würde mir wünschen, dass die Mädels nach den zwei Vergleichen noch die Chance haben werden, in den Kampf um Platz zwei der Gruppe einzugreifen.

Ein kurzes erstes Zwischenfazit: Die Champions League schafft durch die TV-Präsenz bei DAZN und die begleitende Berichterstattung die nötige Sichtbarkeit und macht auf sich aufmerksam. Das Niveau der Mannschaften ist hoch, die Spiele sind spannend und ich freue mich richtig auf jede Partie. Auf die deutschen Teams warten nun jeweils starke Gegner mit unterschiedlichen Tugenden. Ich bin gespannt, wie das Niveau unserer Mannschaften nach den nächsten beiden Spielrunden bewertet werden kann.

Topspiele in der Bundesliga - Starke Pokal-Kulisse in Freiburg

Zum Abschluss ein kurzer Blick in die Bundesliga und den Pokal: In der Liga ist es extrem spannend, die ersten sechs Teams sind nur drei Punkte voneinander entfernt, die ersten drei Mannschaften unterscheidet lediglich das Torverhältnis. Leverkusen und Frankfurt scheinen einiges vorzuhaben in dieser Saison. Und auch in unserer Liga erwarten uns tolle Spiele: Heute Abend mit Wolfsburg gegen Frankfurt und am Wochenende darauf steht der Liga-Gipfel zwischen Bayern und Wolfsburg an. Es wird intensiv und spannend! Da bin ich mir sicher!

Auch der DFB-Pokal hat erste Spuren hinterlassen: Ein tolles Spiel zwischen Bayern und Frankfurt entschieden die Münchnerinnen verdient für sich, 4:2 hieß es in der Endabrechnung. Aber Frankfurt hat einen starken Kampf geboten und nie aufgegeben. Ein weiteres Highlight, speziell aus Fan-Sicht, war dann das Spiel des SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg. Zum ersten Mal durften die Frauen im altehrwürdigen Dreisamstadion auflaufen - verdient und meiner Meinung nach längst überfällig. Die Partie wurde zuvor mit Flyern und einem Banner im neuen Europapark-Stadion der Männer promotet, mit dem Slogan "Alle auf Nord". 3100 Fans kamen ins Stadion und verbreiteten eine elektrisierende Stimmung. Beeindruckend auch, wie die Fans die Mannschaft nach Abpfiff und der 0:3-Niederlage gefeiert haben, der SC macht vor, wie es gehen kann. Zusammen ist es möglich, den Frauenfußball weiterhin zu pushen.

Das macht extrem viel Lust auf mehr!

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.