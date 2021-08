Schweers: Das sind Big Steps für den Frauenfußball

In ihrer kicker-Kolumne befasst sich Verena Schweers regelmäßig mit dem Frauenfußball. Heute blickt sie auf die neue Saison 2021/22 voraus, beleuchtet die Kader und auch das öffentliche Interesse.

Endlich geht es auch in der Frauen-Bundesliga wieder los. Das Auftaktspiel am Freitag bestreitet zwar nicht wie gewohnt der Meister, für Spannung ist trotzdem gesorgt. Im Derby treffen am Freitag (19.15 Uhr, LIVE! bei kicker) die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg aufeinander. Beginnen möchte ich mit den Hoffenheimerinnen, die mit zwei starken Spielen die erste Qualifikationsrunde in der Champions League überstanden haben und nun auf den FC Rosengard aus Schweden treffen. Eine tolle Leistung der Hoffenheimerinnen, die bestätigen, dass ihr Weg weiter nach oben geht. Ich wünsche mir, dass die Mannschaft auch in der Liga eine starke Rolle übernimmt und die beiden arrivierten Mannschaften aus München und Wolfsburg unter Druck setzt. Die Liga braucht Spannung, das Produkt muss sich verbessern - dazu ist Hoffenheim aus meiner Sicht in der Lage.

Die Frauen des FC Bayern sind am Montagmorgen aus den USA vom Women's Cup in Louisville zurückgekehrt und haben deshalb von einem Auftaktspiel am Freitag abgesehen. Stattdessen startet der FCB am Sonntag gegen Werder Bremen in die Liga. Mit dabei sind neue Gesichter: darunter die Japanerin Saki Kumagai von Olympique Lyon oder auch die Olympia Silbermedaillen-Gewinnerin Sofia Jakobsson aus Schweden, die kürzlich noch die Schuhe für Real Madrid schnürte.

Kumagai als echte Stütze in München?

Beide Spielerinnen verfügen über extrem viel Erfahrung, die dem Team für die kommende Saison auf jeden Fall noch einmal weiterhelfen wird. Vor allem Kumagai kann mit ihrer ruhigen und abgezockten Spielweise eine echte Hilfe für das Team von Coach Jens Scheuer sein. Die Bayern sind nun auch in der Breite sehr gut besetzt. Mit Giulia Gwinn und Jovana Damjanovic sind zwei Spielerinnen nach Kreuzbandriss wieder einsatzbereit, beide haben ihr Comeback bereits in der Saison-Vorbereitung gegeben. Es wirkt auf mich, als gingen die Frauen des FC Bayern nach einer starken letzten Saison auch jetzt wieder mit einem sehr gut aufgestellten und ausgewogenen Kader in die neue Spielzeit.

Hochmotiviert scheint auch der VfL Wolfsburg. Der vormalige Serienmeister muss alles daransetzen, es den Bayern so schwer wie möglich zu machen. Ich weiß, dass das Team den Meistertitel mit allen Mitteln zurückgewinnen will. Für diese Mission ist ein neuer Trainer im Amt: Tommy Stroot kam als Nachfolger für Stephan Lerch von Twente Enschede.

Der VfL konnte sich zudem die Dienste von drei Niederländerinnen sichern: Jill Roord, Lynn Wilms und Joelle Smits. Alle drei gehörten zum Olympia Aufgebot der Niederlande. Die deutschen Nationalspielerinnen Lena Lattwein, Tabea Waßmut, Sandra Starke und Turid Knaak sowie die ehemalige Nationaltorhüterin Lisa Weiß komplettieren das Team, das mit einem neuen Gesicht auflaufen wird.

Torwartposition in Wolfsburg spannend

Die Torwartposition bleibt in Wolfsburg weiterhin ein spannendes Thema. Almuth Schult fällt für den Saisonstart aus, wird aber aus meiner Sicht nach ihrer Rückkehr ein wichtiger Baustein in Stroots erster Elf. Es wird generell spannend zu sehen sein, wie sich die Mannschaft nach dem Umbruch mit sieben Abgängen und den aufgezählten Neuzugängen finden wird. Im letzten Test gegen Bayern 04 Leverkusen wusste die Mannschaft mit einem krachenden 5:1 zu überzeugen.

Es bleibt abzuwarten, ob eine weitere Mannschaft in das Meisterschaftsrennen einsteigen kann. Wie bereits erwähnt, erhoffe ich mir von Hoffenheim viel in der neuen Saison. Ich glaube aber gleichzeitig nicht, dass die Konstanz über eine ganze Saison reichen wird. Ich tippe auf ein offenes Rennen zwischen Hoffenheim und den beiden Traditionsklubs Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam um Platz 3 - verbunden mit der Qualifikation für die Champions League.

Hält der 1. FC Köln erstmals die Liga?

Mit dem 1. FC Köln und dem FF USV Jena sind zwei bekannte Teams zurück in der Liga. Da der spielerische Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga bekanntermaßen sehr groß ist, werden sich beide Teams erst wieder an das Tempo im Oberhaus gewöhnen müssen. Gerade dem 1. FC Köln würde ich es wünschen, dass er nun zum ersten Mal die Liga halten kann. Der FC hat sich schon zur letzten Saison sehr gut verstärkt und hat viele Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrung in seinen Reihen.

Und es gibt gute Nachrichten für die Fans: In Sachen Sichtbarkeit hat sich auch in Deutschland endlich etwas getan. Streamingdienste wie DAZN, Magenta TV oder Youtube, als auch der Bezahlsender Sky investieren und scheinen das Potenzial im Frauenfußball erkannt zu haben. Mit der Vermarktung des englischen Frauenfußballs kann zwar in Deutschland weiterhin nicht mitgehalten werden, aber es ist immerhin schon mal ein sehr guter Anfang.

Alle Spiele der Women’s Champions League werden live auf YouTube/DAZN gezeigt, alle Bundesliga-Spiele live auf Magenta Sport übertragen. Auch Sky zieht nun endlich mit und sendet ein Topspiel des DFB-Pokals pro Runde. Big Steps für den Frauenfußball in Deutschland.

Bayern ist für mich der Favorit

Die Liga nimmt von der Außendarstellung her an Fahrt auf. Ich persönlich freue mich auf eine spannende Saison mit vielen Highlights. Meine Prognosen: Bayern und Wolfsburg machen auch diese Saison den Titel wieder unter sich aus, mein Favorit kommt wieder aus München. Die Teams aus Hoffenheim, Frankfurt, Potsdam und eventuell auch Leverkusen können die Großen aber diese Saison endlich ärgern und sorgen für Spannung. Der 1. FC Köln wird mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen. Hingegen erwartet Jena, Sand und womöglich auch Freiburg eine ganz schwere Saison.

Auch der DFB-Pokal hat seinen Reiz. Ich glaube: Die Seriensiegerinnen aus Wolfsburg werden abgelöst.

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.