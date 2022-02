Schweers: "Bayern wirkt nicht so stabil wie im Vorjahr"

In ihrer kicker-Kolumne befasst sich Verena Schweers regelmäßig mit dem Frauenfußball. Diesmal tippt sie den Meister, den Pokalsieger - und kommentiert die Stadionwahl.

Die Liga kommt aus der Winterpause zurück, und es ist spannend wie selten zuvor. Liebe Leserinnen und Leser, meine Kolumne bietet euch einen kurzen Rückblick auf die Vorrunde und einen Ausblick auf den Start der Rückrunde.

Am vergangenen Samstag wurde der 12. Spieltag (also der erste der Rückrunde) mit dem Nachholspiel zwischen Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg quasi erst beendet. Der VfL siegte 3:0, strahlte eine hohe Dominanz aus und wirkt bereit für den Kampf um die Meisterschaft. Ab jetzt startet die Rückrunde richtig durch und wird uns einen sehr spannenden Meisterschaftskampf bieten, der von vier Teams ausgetragen wird. So wünschen wir uns das!

In der Vorrunde überzeugten Wolfsburg, Bayern, Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Auch Potsdam hat durchaus gezeigt, dass sie mithalten können. Durch einen Sieg im Nachholspiel über Wolfsburg wäre auch der dritte Platz und damit die Champions-League-Qualifikation möglich gewesen. Das junge Team von Trainer Sofian Chahed ist auf einem guten Weg, allerdings wird es für den Traditionsverein immer schwerer. Die vier oben genannten Teams haben durch die finanziellen Möglichkeiten und die Unterstützung aus den Männer-Abteilungen mittlerweile eine ganz andere Strahlkraft. Sie können die Unterschiedsspielerinnen verpflichten und sich immer wieder konkurrenzfähig aufstellen.

Almuth Schult stehen alle Türen offen

Der VfL Wolfsburg hat mich in der Vorrunde spielerisch eher selten überzeugt. Das "neue" Team steckt weiterhin mitten in der Findungsphase, trotzdem grüßen die Wolfsburgerinnen von der Tabellenspitze. Basis dafür war sicherlich der Sieg im Topspiel in München - etwas glücklich, aber am Ende gingen die Punkte nach Wolfsburg.

Alle freuten sich auf die Rückkehr von Alex Popp, die nach einer komplizierten Knorpelverletzung sehnlichst vermisst wurde. Nach ihrem Comeback im Vorbereitungsspiel gegen Eintracht Frankfurt musste sich die erfahrene Leaderin aber erneut einer Knie-OP unterziehen. Ausfallzeit: vier bis sechs Wochen. Für die wichtigen Spiele in der Champions League Ende März kann Trainer Tommy Stroot hoffentlich wieder auf seine Leistungsträgerin zurückgreifen. Ich drücke Poppi die Daumen!

Hingegen kann Stroot auf die Dienste von Almuth Schult nur noch in der Rückrunde zugreifen. Am Montag gab der Verein bekannt, dass die Torhüterin das vorliegende Vertragsangebot nicht annehmen wird. Almuth hat nach ihrem erfrischenden Auftritt als Expertin bei der EM im vergangenen Jahr mit ihrem taktischen Wissen überzeugt und eine gewisse Lockerheit eingebracht. Almuth wird ihren Weg gehen. Auf oder neben dem Platz. Vielleicht auch beides. Ihr stehen jedenfalls alle Türen offen.

Bayern muss einen Titel gewinnen

Die Bayern stehen aktuell nur einen Punkt hinter dem VfL. Das Team von Jens Scheuer wirkt nicht ganz so stabil wie in der vergangenen Saison. Liegt meiner Meinung nach auch daran, dass andere Teams aufholen und dem Meister durchaus Paroli bieten können. Die Mannschaft ist qualitativ unumstritten die beste der Liga und muss daher einen Titel gewinnen. Nicht mehr mit dabei ist die Schwedin Sofia Jakobsson, die von den Bayern im Sommer als hochdotierter Neuzugang vorgestellt wurde. Auch Scheuer stehen auf der Torwart-Position gewisse Herausforderungen bevor, denn Laura Benkarth fällt die gesamte Rückrunde aus. Mit Janina Leitzig (22) steht eine junge Keeperin im Tor, die erst ihre Erfahrungen machen muss.

Die Bayern und die TSG Hoffenheim trennt auch nur ein Zähler. Das Team von Gabor Gallai hat sich in der Liga manchmal schwergetan, gerade in den anstrengenden englischen Wochen mit Champions League. Das Viertelfinale hat die TSG leider knapp verpasst, aber auf jeden Fall mächtig Eindruck hinterlassen. In der Hammer-Gruppe mit Barcelona und Arsenal sammelten die jungen Wilden tolle Erfahrungen. In der Rückrunde kann sich die TSG auf die Liga konzentrieren, was ihr bestimmt in die Karten spielt - und die weiterhin vielbeschäftigten Münchnerinnen und Wolfsburgerinnen unter Druck setzen wird.

Meine Prognose für Liga und Pokal

Eintracht Frankurt scheint nach der letzten "Schnuppersaison" 2020/21 unter neuem Dach als Team angekommen zu sein. Zur Rückrunde konnten sie sich die Dienste von Sara Doorsoun sichern, die beim VfL Wolfsburg zuletzt nicht an der starken Konkurrenz vorbeikam. Wichtig für die Eintracht, da sie in der Defensive durch die Verletzungen von Virginia Kirchberger und Camilla Küver dringend nachrüsten mussten. Für die Eintracht kommt die Meisterschaft aus meiner Sicht noch etwas zu früh, aber sie werden weiterhin ein unbequemer Gegner sein.

Meine Prognose: Bayern wird knapp Meister, der VfL holt noch einmal den DFB-Pokal und die Eintracht qualifiziert sich als Dritter für die Champions League.

Im Mittelfeld ist positiv zu erwähnen, dass der 1. FC Köln zum ersten Mal nach einem Aufstieg aus der 2. Liga nicht direkt wieder absteigen wird, sie beendeten eine starke Vorrunde mit guten 15 Punkten. Die Rivalinnen aus Leverkusen starteten richtig gut, haben aber gegen Ende gegen die Top-Klubs oftmals Lehrgeld bezahlt.

Die Absteiger stehen fast fest

Der SC Freiburg verliert sich leider im Niemandsland der Tabelle. Zum Saisonende muss Daniel Kraus den Verein verlassen. Neuen Wind bringt Andre Malinowski mit, der sein Nachfolger als Sportlicher Leiter wird und mein Stützpunkttrainer und Arbeitskollege beim Südbadischen Fußballverband war. Ein Fingerzeig des Sportclub und ein Aufbruch veralteter Strukturen. Ich wünsche mir, dass der SC in Zukunft wieder die Großen ärgern kann.

Die SGS Essen und der SV Werder Bremen haben sowohl mit unten als auch mit oben wenig zu tun. Mit Carl Zeiss Jena und dem SC Sand stehen die Absteiger fast schon fest. Neun Punkte Rückstand sind ein Brett. Mein ehemaliger Trainer Alex Fischinger, der den SC Sand zweimal vor dem Abstieg gerettet hat, geht jetzt wohl doch in 2. Liga. Dort wird er sich sein Team zusammenbauen und neu angreifen.

Die Stadionwahl? Ein tolles Zeichen

"It’s time to shine" - so der Slogan der UEFA. In der Champions League machte vor allem der VfL Wolfsburg im letzten Gruppenspiel auf sich aufmerksam. Die Wölfinnen mussten für das Weiterkommen mit zwei Toren Unterschied gegen den FC Chelsea gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen. Am Ende bezwangen die Mädels den englischen Meister beeindruckend mit 4:0, zogen als Gruppenerster ins Viertelfinale ein. Sie schmissen also mit Chelsea den CL-Finalist 2021 und Titelaspiranten aus dem Wettbewerb.

Vergangene Woche hat der VfL bekanntgegeben, dass das Viertelfinale gegen Arsenal in der Volkswagen-Arena stattfinden wird. Bayern spielt unterdessen endlich in der großen Allianz-Arena. Ein tolles Zeichen beider Vereine und ein wichtiger Schritt für den deutschen Fußball. Sportlich hat der FC Bayern eine sehr solide CL-Vorrunde gespielt, konnte sogar dem haushohen Favoriten Lyon eine empfindliche Niederlage beibringen.

Beide Klubs setzen einen Push und geben einen Fingerzeig, wohin der Frauenfußball in Deutschland zukünftig gehen soll. Sowohl die Viertelfinalspiele als auch den ersten Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft im Europameisterschafts-Jahr bewerte ich in meiner nächsten Kolumne ausführlich.

Es kommen spannende Zeiten im Frauenfußball auf uns zu, ich freue mich drauf.

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.