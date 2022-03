Schweers: Bayern-Frauen in der Allianz-Arena - das wurde wirklich Zeit

In ihrer kicker-Kolumne befasst sich Verena Schweers regelmäßig mit dem Frauenfußball. Heute geht es um die großen Zwei, die Verfolger, Transferpolitik - und einen Sehnsuchtsort.

In der Champions League ist es soweit: Die Bayern-Frauen spielen in der Allianz-Arena. imago images (2)

Nach der Länderspielpause und den eher einseitigen Pokalpartien geht es hinein in den ereignisreichen März, es werden erste Entscheidungen fallen.

In der Liga müssen die Top-Teams ihre Hausaufgaben machen, in der Champions League wird es historisch. Im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain dürfen die Frauen des FC Bayern erstmals in der Allianz-Arena auflaufen. Endlich ein richtiges Ausrufezeichen des Klubs, eine tolle Möglichkeit.

Der VfL Wolfsburg hatte mit der Bekanntmachung, nach den CL-Spielen im Jahr 2013 wieder in der Volkswagen-Arena zu spielen, vorgezogen. Die Bayern ziehen nach - und das wurde wirklich Zeit. Längst werden in anderen Ländern die Highlight-Spiele in den großen Stadien ausgetragen. Es werden immer wieder Zuschauer-Rekorde gebrochen und dem Frauenfußball eine wertschätzende Bühne geboten. Barcelona wird gegen Real Madrid im nun anstehenden Champions-League-Viertelfinale vor über 85.000 Zuschauern im ausverkauften, altehrwürdigen Camp Nou antreten. Ein großartiges Signal, das Respekt verdient.

Der VfL Wolfsburg geht voran, übernimmt die Vorreiterrolle und macht auch auf dem Transfermarkt erste Big Points. Die beiden Nationalspielerinnen Merle Frohms und Jule Brand wechseln zur neuen Saison zum VfL. Gewusst wie, Herr Kellermann. Echte Top-Transfers!

Nach dem Entschluss von Almuth Schult, den VfL Wolfsburg im Sommer zu verlassen, musste Kellermann direkt handeln. Er hat Frohms zurück in deren "Heimat" gelotst. Die in Celle geborene Torfrau spielte bereits von 2011 bis 2018 beim VfL, kam damals aber nicht an Alisa Vetterlein und Schult vorbei. Um Spielpraxis zu sammeln und den berühmten nächsten Schritt zu gehen, verließ sie Wolfsburg, spielte zwei Jahre beim SC Freiburg und wechselte dann als Nationaltorhüterin im Sommer 2020 zu Eintracht Frankfurt.

Frohms will als Nummer eins zur EM

Bei der Eintracht ist sie auch durch ihre Position im Nationalteam Führungsspielerin, geht voran und hat klare Ziele. Im Sommer will sie als Nummer eins zur Europameisterschaft nach England, es wird sicherlich eine ganz enge Entscheidung um die Nummer eins im Tor - im Wettstreit mit Schult. Danach soll in Wolfsburg der nächste Karriereschritt folgen, ihre Leistung muss sich noch mehr festigen, vor allem durch permanente Duelle gegen große Gegner, auch auf internationalem Level. Schult hinterlässt nicht nur sportlich gesehen große Fußstapfen, in die Frohms nach und nach hineinwachsen kann.

Auch bei Brand hat Kellermann seine langjährige Erfahrung genutzt, um das Top-Talent nach Wolfsburg zu holen. Bei der TSG Hoffenheim spielt die Flügelspielerin auffällig, macht durch ihre Schnelligkeit und unwiderstehlichen Dribblings immer wieder auf sich aufmerksam. Die erst 19-jährige Badenerin spielte auch in ihrer ersten Champions-League-Saison sehr dominant und zeigte ihr Können auf internationaler Bühne.

Nach Lena Lattwein und Tabea Waßmuth ist sie schon die dritte Spielerin, die innerhalb kürzester Zeit von der TSG zum VfL wechselt. Für Hoffenheim ist es sicherlich ein Kompliment für gute Arbeit, bedeutet aber auch die Herausforderung, mit neuen Kräften wieder "von vorne" beginnen zu müssen. Was sich festhalten lässt: Gratulation nach Hoffenheim, dort werden junge Talente top ausgebildet.

Transfer-Trend erkennbar - Meisterschaft spannend

Der FC Bayern hat in den letzten Jahren immer wieder auf Talente vom SC Freiburg zurückgegriffen, der VfL bedient sich nun immer wieder bei der TSG. Ein klarer Trend ist zu erkennen. Die besten Spielerinnen wechseln weiterhin zu Bayern und Wolfsburg oder spielen - wie Sara Däbritz, Melanie Leupolz oder Dzsenifer Marozsan - mittlerweile im Ausland.

Die heimische Liga macht das natürlich nicht unbedingt attraktiver, wenn Bayern und Wolfsburg immer um die Meisterschaft spielen. Im Gegensatz zur Männer-Bundesliga gibt es aber wenigstens ein ernsthaftes Titelrennen. Der Ausgang ist auch in diesem Jahr ungewiss und somit spannender für die Fans.

Für die Mannschaften hinter den beiden Großen zeigen sich aber auch Perspektiven. Sie sind die "Ausbildungsklubs", müssen ihre Strukturen weiterentwickeln, um so wichtige Spielerinnen in Zukunft auch halten zu können. Dafür fehlen der TSG, der Eintracht und auch Potsdam oder Freiburg aktuell die entsprechenden sportlichen Erfolge. Der dritte Tabellenplatz, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt, ist mittlerweile ein großer Anreiz, auch im DFB-Pokal müsste eine Mannschaft endlich mal die Konstanz von Wolfsburg (sieben Titel in Folge!) brechen.

Die genannten Verfolger können es also schaffen, international zu spielen und wahrgenommen zu werden. Das lockert hoffentlich auch weitere finanzielle Mittel der Klubs.

Erfreulich ist, dass Teams wie Hoffenheim und diese Saison auch Frankfurt immer wieder und besser in der Lage sind, mit einem ausgeglichenen Kader die Großen zu ärgern und durch mannschaftliche Geschlossenheit Punkte einzufahren. Es mangelt aber noch an Kontinuität in den Kadern, um vollends in den Titelkampf einzugreifen.

Holt Wolfsburg Däbritz und Wälti?

Auf internationaler Bühne ist es für den VfL Wolfsburg schwieriger geworden. Zu lukrativ sind die ausländischen Ligen vor allem für internationale Spielerinnen - allen voran England. So musste der VfL mit Pernille Harder, Caroline Hansen oder auch Sara Björk Gunnarsdottir in der Vergangenheit drei wichtige Spielerinnen zu internationalen Top-Klubs ziehen lassen.

Jetzt wird gemunkelt, dass der VfL mit Sara Däbritz (PSG) und Lia Wälti (Arsenal) zwei Topstars zur neuen Saison verpflichten will. Das wäre hinsichtlich des Konkurrenzdenkens mit den Bayern ein absolutes Ausrufezeichen und auch für die Liga eine positive Bewegung. Ich glaube allerdings nicht, dass diese Wechsel aus finanzieller Sicht realisiert werden können.

Viel realistischer ist da schon ein Wechsel der Slowenin Sara Agrez von Turbine Potsdam. Die Innenverteidigerin mit starkem linken Fuß strahlt trotz ihrer 21 Jahre schon extrem viel Ruhe aus. Für die Defensive wäre das nach den Abgängen von Sara Doorsoun und Sofie Svava eine gute Alternative.

Allianz-Arena als Sehnsuchtsort

Alle Fans freuen sich derweil schon auf die Champions-League-Viertelfinalspiele im März. Der VfL Wolfsburg trifft auf den aktuellen englischen Tabellenführer Arsenal. In der Königsklasse ist der VfL in dieser Spielzeit allerdings eine echte Wundertüte. Fast schon das Aus in der Gruppenphase, plötzlich und überraschend der Gruppensieg gegen ein an diesem Abend katastrophales Chelsea. Viertelfinale - Wahnsinn! Wolfsburg ist gut drauf. Mich würde es nicht wundern, wenn sie auch gegen Arsenal überraschen.

Die Bayern bekommen es wie 2017 mit PSG zu tun. Damals spielten die Münchnerinnen, auch im Viertelfinale, im Stadion an der Grünwalder Straße vor 7300 Zuschauern - bis heute der Zuschauerrekord! Ich war selbst noch aktiv auf dem Platz, der 1:0-Sieg war ein absolutes Gänsehaut-Erlebnis.

Nach dem Umzug an den FC Bayern Campus im Sommer 2017 soll es jetzt für einzelne Top-Spiele noch größer werden, die Allianz-Arena als Austragungs- und gleichzeitig Sehnsuchtsort für die Spielerinnen.

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.