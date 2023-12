Schwedischer Klub jubelt über Transfer-Coup

Niclas Ekberg verlässt den THW Kiel im kommenden Sommer und kehrt in seine schwedische Heimat zurück. Dieser Transfer sorgt bei Ystads IF für Jubelstürme. "Niclas Ekberg zurück nach Ystad zu holen, fühlt sich unbestreitbar sehr gut an", sagt Sportdirektor Marcus Lindgren in einer Mitteilung des Vereins.

Niclas Ekberg (l.) verlässt den THW Kiel im Sommer. Getty Images