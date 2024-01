Schweden zufrieden mit deutlichem Auftaktsieg gegen Bosnien-Herzegowina

"Wichtig ist, dass wir ruhig geblieben sind", meinte Felix Claar nach dem 29:20 (14:7)-Auftaktsieg Schwedens gegen Bosnien-Herzegowina. Denn es war es ein schweres Stück Arbeit, fanden neben Claar auch Jim Gottfridsson und auch Trainer Glenn Solberg.

"Unsere Leistung war okay, aber es gibt viele Dinge, die wir verbessern können. Man muss aber auch sehen, dass es unser Auftaktspiel war und wir haben es mit neun Toren gewonnen", zeigte sich Magdeburgs Spielmacher Felix Claar zufrieden mit dem Auftaktsieg Schwedens gegen Bosnien-Herzegowina. Sein Positionskollege Jim Gottfridsson sprach von einer "wichtigen Erfahrung", die das Team gesammelt habe. Und Trainer Glenn Solberg war froh, dass seine Spieler die Ruhe bewahrten.

Bosnien-Herzegowina habe ein gutes Abwehrspiel gezeigt, bilanzierte Glenn Solberg. "Daher war es ein schwieriges Spiel für uns. Wir wussten, dass wir geduldig bleiben mussten. Wir haben in der ersten Halbzeit selbst eine gute Abwehr gestellt und dadurch den 14:7-Halbzeitstand erreicht. Wir sind zufrieden mit dem Spiel." Spielmacher Felix Claar sah das ähnlich. "Wichtig ist, dass wir ruhig geblieben sind", meinte er, da die Bosnier im zweiten Durchgang auf 20:17 (46.) herankamen.

Die verflixte Viertelstunde nach dem Seitenwechsel

"Ich weiß nicht genau, warum wir uns in der zweiten Spielhälfte lange schwergetan haben", sagte Magdeburgs Spielmacher Claar zu der Phase nach der Halbzeitpause. "Wir haben einige freie Chancen ausgelassen. Die Bosnier haben das ausgenutzt und sind wieder auf drei Tore heranzukommen." Aber sein Team habe den Glauben an die eigene Stärke gehabt. "Wir haben uns zusammengerauft, einige Steals geschafft und dadurch einige leichte Treffer gesetzt."

"Wir haben schon zu Beginn des Spiels einige 'Freie' verworfen", kritisierte Jim Gottfridsson, der Mittelmann der SG Flensburg-Handewitt. "Aber was sollen wir mehr machen, als hundertprozentige Möglichkeiten herausspielen?" - Die Schweden hätten sehr wohl versucht, das Tempo anzuziehen, aber das sei nicht gelungen. "Wir haben heute eine wichtige Erfahrung gesammelt mit einer Mannschaft, die kein überragendes Tempospiel hat", hob Gottfridsson hervor.

Der SG-Spielmacher zeigte sich indes mit dem Ergebnis einverstanden. "Am Ende gewinnen wir mit zehn Toren und damit müssen wir zufrieden sein. Normalerweise haben wir in einem Spiel 60 bis 70 Angriffe, heute gefühlt nur 45", hob Gottfridsson die wenigen Richtungswechsel in der Auftaktpartie hervor. Die Schweden verzeichneten tatsächlich nur 41 Würfe aufs gegnerische Tor, die Statistik weist 46 Angriffe aus. Die Skandinavier hatten dabei mit 63 % die überlegene Wurfausbeute.

Gottfridsson mit humorvoller Spitze gegen Buric

Die Atmosphäre in der Mannheimer SAP-Arena wurde dabei weitgehend von den Anhängern Bosnien-Herzegowinas dominiert. "Dass so viele bosnische Fans in der Halle waren, hat uns nicht überrascht. Bei einer Europameisterschaft sind alle Fans willkommen. So macht Handball Spaß!", so Gottfridsson, der SG-Torhüter Benjamin Buric ein wenig foppte. "Ich habe das Duell gewonnen, 4:0 glaube ich. Er muss wieder zurück zum Video und meine Wurfbilder angucken. Nein, Spaß!"

Nun geht der Blick der Schweden auf das zweite Spiel gegen EM-Debütant Georgien. "Jetzt haben wir eineinhalb Tage Zeit, um uns auf das Spiel gegen Georgien vorzubereiten", weiß Gottfridsson. "Wir haben am ersten Spieltag gesehen, dass sie nur mit vier Toren gegen die Niederlande verloren haben. Wir wissen, dass das eine gute Mannschaft mit tollen Spielern ist, ich möchte Tskhovrebadze hervorheben. Wir wollen in der Spielvorbereitung noch viel über sie lernen."