Schweden testet gegen die Niederlande

Nach der Heim-WM im vergangenen Winter kehrt die schwedische Frauen-Nationalmannschaft am 5. Juli ins Scandinavium in Göteborg zurück, um im Rahmen der Olympia-Vorbereitung ein Testspiel gegen die Niederlande zu bestreiten.

"Wir haben noch nie so viel Unterstützung gespürt wie im Scandinavium. Es wird großartig sein, zurückzukommen, vor Tausenden von Zuschauern zu spielen", so Mannschaftskapitänin Jamina Roberts. Drei Zuschauerrekorde wurden im Dezember aufgestellt, als Schweden den Weltcup im Scandinavium spielte.

Vor weniger als einem Monat qualifizierten die Schwedinnen sich zum fünften Mal in Folge für die Olympischen Spiele. Der nächste Lehrgang in Vorbereitung auf das Turnier in Paris ist dabei vom 18. bis 25. Juni geplant, gefolgt von fünf Tagen in Göteborg Anfang Juli, einschließlich eines Länderspiels am 5. Juli gegen die Niederlande.

Trainer sehen wichtigen Test vor Olympia

"Neben dem Länderspiel im Scandinavium werden wir auch während des Trainingslagers in Playitas mit ihnen trainieren und dann in einem inoffiziellen Länderspiel in Uddevalla auf sie treffen, was meiner Meinung nach für beide Mannschaften von Vorteil sein wird", lautete die Einschätzung von Schwedens Nationaltrainer Tomas Axnér.

"Es werden wertvolle Tage für uns in Schweden sein, und es passt perfekt, dass wir das mit einem Treffen mit Schweden verbinden. Ich freue mich auf ein großes Handballereignis im Scandinavium, bei dem Tausende von jungen Handballern aus der ganzen Welt die Gelegenheit haben werden, zwei der besten Nationalmannschaften zwischen all den spannenden Endspielen mit den Handballstars der Zukunft zu sehen", so Niederlandes Trainer Per Johansson.

Schweden trifft in der Vorrunde auf Deutschland

Am 25. Juli fällt der Startschuss der Olympischen Spiele in Paris. Deutschland ist in der Gruppe A gesetzt und trifft neben Schweden mit Norwegen und Dänemark auf zwei weitere skandinavische Gegner. Slowenien und Südkorea komplettieren die erste Vorrundengruppe.

In der Parallelgruppe ist Titelverteidiger und Gastgeber Frankreich gesetzt, die dort auf die Niederländerinnnen, Ungarn, Spanien, Brasilien und Anglo treffen.