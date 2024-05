Schweden startet gegen Titelverteidiger in WM-Vorbereitungen

Noch vor dem Olympischen Spielen im Sommer werfen die Handball-WM 2025 und die Handball-EM 2026 bereits ihren Schatten voraus. Der Fahrplan von Schweden für die Vorbereitungen für die beiden Turniere nimmt dabei schon konkrete Formen an.

Das erste Heimspiel von Schweden in der kommenden Saison findet am 10. November in Linköping statt. In der zweiten Runde des EHF Euro Cups trifft Schweden auf Dänemark. "Dänemark hat drei WM-Goldmedaillen in Folge gewonnen, es ist also ein wirklich harter Gegner", sagt Felix Claar.

"Gegen Dänemark zu spielen ist immer inspirierend, sie sind Weltmeister und es ist immer eine große Herausforderung und macht Spaß, sich mit den Besten zu messen", sagt Mittelfeldspieler Max Darj.

Schweden im EHF EURO Cup

Während die kommende Handball-WM 2025 von Norwegen, Dänemark und Kroatien ausgetragen wird, wird Schweden zusammen mit seinen Nachbarn Dänemark und Norwegen Anfang 2026 die Handball-EM der Männer ausrichten.

Wenn die EM-Qualifikationsspiele über drei Zeiträume im November, März und Mai nächsten Jahres ausgetragen werden, spielen die drei Gastgeber und der amtierende Europameister Frankreich daher den EHF Euro Cup.

1. Runde: Frankreich - Schweden, Dänemark - Norwegen (6./7. November)

2. Runde: Schweden - Dänemark, Norwegen - Frankreich (9./10. November)

3. Runde: Schweden - Norwegen, Dänemark - Frankreich (12./13. März)

4. Runde: Norwegen - Frankreich, Schweden - Dänemark (15./16. März)

5. Runde: Schweden - Frankreich, Norwegen - Dänemark (7./8. Mai)

6. Runde: Dänemark - Schweden, Frankreich-Norwegen (11. Mai)

Schwedinnen testen gegen Spanien

Spanien ist der Gegner der schwedischen Frauen-Nationalmannschaft beim einzigen Aufeinandertreffen im Herbst vor der Europameisterschaft. Die Spiele werden am 24. Oktober in Eskilstuna und am 26. Oktober in Gävle ausgetragen.

"Ein sehr guter Gegner für uns in unserer Vorbereitung auf die Europameisterschaft, und wir freuen uns, zwei neue Länderspiele vor heimischem Publikum zu bestreiten", sagt Trainer Tomas Axnér. Im Frühjahr haben sich die schwedischen Frauen sowohl für die Olympischen Spiele im Sommer als auch für die Europameisterschaft im Winter qualifiziert.