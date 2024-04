Schweden: Neun HBL-Profis für Länderspiele gegen Deutschland und USA nominiert

Im Mai spielt die schwedische Handball-Nationalmannschaft gegen die USA und Deutschland. Es ist der letzte Lehrgang von der Nominierung des Olympia-Kaders. Neun Spieler aus der Handball-Bundesliga sind bei dieser Maßnahme dabei. Der Kapitän dagegen fehlt.

Nationaltrainer Glenn Solberg hat 18 Spieler nominiert für den Lehrgang im Mai. Ab 6. Mai kommt die schwedische Nationalmannschaft in Norwegen, dem Heimatland Solbergs zusammen. Am 8. Mai trifft Schweden in einem inoffiziellen Länderspiel in Volda auf die Vereinigten Staaten, angeführt vom ehemaligen schwedischen Nationalspieler Robert Hedin. Die Lehrgangswoche endet mit einem Länderspiel gegen Deutschland am 12. Mai in Växjö (Schweden).

Dank des Halbfinaleinzugs bei der EM im Januar ist Schweden direkt für die Weltmeisterschaft 2025 qualifiziert und hat somit die Möglichkeit, sich schon auf Olympia vorzubereiten - im Gegensatz zu den Nationen, die im Mai WM-Qualifikationsspiele bestreiten müssen.

Die einzige Veränderung im Vergleich zum EM-Kader bzw. zum März-Lehrgang gibt es auf der Torhüter-Position. Oscar Sävinger von Sävehof (dem European-League-Gegner der SG Flensburg-Handewitt), ist neu dabei und hat die Chance, sein Debüt in der Nationalmannschaft zu geben, da Mannschaftskapitän Andreas Palicka noch nicht fit ist.

"Oscar ist ein talentierter und ehrgeiziger Torhüter, der bereits als Entwicklungsspieler an unseren Trainingslagern teilgenommen hat, und ich freue mich darauf, ihn wieder bei uns zu sehen", so Solberg.

Kader Schweden

Torhüter:

Tobias Thulin, GOG, 58/0

Simon Möller, IK Sävehof, 4/0

Oscar Sävinger, IK Sävehof, 0/0

Linksaußen:

Hampus Wanne, FC Barcelona, 94/383

Lucas Pellas, Montpellier HB, 69/216

Kreisläufer:

Andreas Nilsson, Telekom Veszprem, 153/350

Max Darj, Füchse Berlin, 119/143

Oscar Bergendahl, SC Magdeburg, 54/83

Rechtsaußen:

Daniel Pettersson, SC Magdeburg, 88/201

Sebastian Karlsson, Montpellier HB, 13/40

Rückraum Links:

Jonathan Carlsbogård, FC Barcelona, 67/131

Eric Johansson, THW Kiel, 37/99

Karl Wallinius, THW Kiel, 27/25

Rückraum Mitte:

Jim Gottfridsson, SG Flensburg-Handewitt, 153/488

Felix Claar, SC Magdeburg, 72/190

Jonathan Edvardsson, TSV Hannover-Burgdorf, 20/8

Rückraum Rechts:

Albin Lagergren, SC Magdeburg, 109/320

Lukas Sandell, Telekom Veszprem, 56/131