Schweden mit Test-Niederlage gegen die Niederlande

Schweden, Vorrundengegner der Handball-Frauen aus Deutschland bei den bevorstehenden Olympischen Spielen, unterlag am gestrigen Freitag in einem Test gegen die ebenfalls für Olympia qualifizierten Niederlande. Zur Halbzeit führten die Gastgeberinnen vor 4.161 Zuschauern im heimischen Scandinavium mit 17:15, am Ende stand aber ein 29:30 auf der Anzeigetafel.

Jamina Roberts (Foto Archiv) musste sich mit Schweden im Test gegen die Niederlande geschlagen geben. Marco Wolf