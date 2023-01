Schweden verhilft Ungarn ins Viertelfinale

Im letzten Hauptrundenspiel in Gruppe II lieferten sich Gastgeber Schweden und Portugal ein umkämpftes Duell, in dem sich die Skandinavier mit 32:30 durchsetzten - und so die Portugiesen rauswarfen, zur Freude der Ungarn.

Führte die Schweden mit acht Toren zum Sieg: Daniel Pettersson. IMAGO/Bildbyran