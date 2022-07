Souveräne Schwedinnen als Gruppenerste ins Viertelfinale

Dank eines hochverdienten 5:0-Erfolgs gegen Portugal, das nur am Anfang und Ende phasenweise gut mitspielte, schossen sich die Schwedinnen zum Gruppensieg in Gruppe C.

Peter Gerhardsson wechselte nach dem 2:1 gegen die Schweiz zweimal: Statt Hurtig und der angeschlagenen Seger begannen Linksverteidigerin Andersson und Rytting Kaneryd. Björn rückte aus der Innenverteidigung auf die Doppelsechs, Eriksson von links nach innen.

Auch Portugals Trainer Francisco Neto nahm im Vergleich zum 2:3 gegen die Niederlande zwei Änderungen vor. Im Tor erhielt erstmals im EM-Turnier die erfahrenere Morais den Vorzug vor Pereira. Zudem begann die 19-jährige Kika Nazareth (nach Mandelentzündung) im Angriff an Stelle von Marchao. Borges rückte aus der Offensive daher auf die Linksverteidigerposition zurück.

Angeldal profitiert von zu kurzer Abwehr

Rund 20 Minuten lang hielten die Portugiesinnen, die zum Weiterkommen unbedingt einen Sieg benötigten, gegen schnörkellos nach vorne spielende Skandinavierinnen gut dagegen. Carole Costa hatte nach unterlaufenem Eckball von Keeperin Lindahl sogar eine gute Chance (17.). Doch ebenfalls nach einer Ecke ging Schweden in der 21. Minute in Führung: Morais wehrte zu kurz ab und Angeldal sagte aus kurzer Distanz Danke.

Pech hatte Portugal, dass Rechtsverteidigerin Amado nach einem Tritt auf den Fuß durch Kaneryd verletzt ausschied, Marchao kam ins Spiel (34.). In der Schlussphase der ersten Hälfte verloren die Ibererinnen schließlich den Zugriff in der Defensive. Nicht nur, aber insbesondere nach Standardsituationen. So schoss Angeldal nach klugem Freistoßzuspiel von Asllani zum Doppelpack ein (45.).

Costa im Pech, Asllani akkurat

Zum Ende der langen Nachspielzeit wegen der Behandlungspause für Amado sorgte ein Eigentor von Carole Costa nach einer Ecke sogar für den 3:0-Pausenstand für Schweden (45.+7).

Die Partie war damit schon zur Halbzeit vorentschieden. Schweden blieb dennoch weiter am Drücker und erspielte sich einige Chancen. Asllani per Handelfmeter gelang in der 54. Minute das 4:0. Im weiteren Verlauf plätscherte das Spiel dem Ende entgegen. Zunächst hatte Schweden weitere Gelegenheiten, ehe in der Schlussphase auch die Portugiesinnen ab und an gefährlich wurden. Den Schlusspunkt setzte Blackstenius in der Nachspielzeit mit einem satten Schuss (90.+1), nachdem ihr zuvor zwei Treffer wegen Abseitsstellungen aberkannt worden waren.

Als Gruppensieger der Gruppe C trifft Schweden nun auf den Zweiten der Gruppe D, der morgen zwischen Island, Italien und Belgien ermittelt wird (Frankreich steht bereits als Gruppensieger fest). Portugal scheidet als Letzter der Gruppe C aus.