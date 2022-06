Zweites Spiel, zweiter Sieg: Haaland macht den Unterschied

Norwegen hat auch sein zweites Spiel dieser Nations-League-Runde gewonnen. Gegen Schweden setzte sich die Elf von Trainer Staale Solbakken mit 2:1 durch - weil Haaland einmal mehr seine Klasse zur Schau stellte.

Am Ende keimte bei den Schweden doch noch einmal Hoffnung auf. Eigentlich hatten sie sich bei ihrem Torhüter Olsen bedanken müssen, nur zwei Gegentore kassiert zu haben - als dann aber Elanga in der Nachspielzeit mit einem halbhohen Schlenzer von der Strafraumgrenze traf, war ein Remis plötzlich wieder in Reichweite.

Schweden rannte jetzt noch einmal an, doch ein paar Minuten nach dem Anschlusstreffer setzte Schiedsrichter Anthony Taylor der Partie ein Ende. Schweden 1, Norwegen 2 - Elangas Tor war zu spät gekommen.

Schweden hat mehr vom Spiel

90 Minuten lang hatten die Gastgeber mehr fürs Spiel getan - als reifer und abgeklärter erwiesen sich allerdings die Norweger. Nach gut einer Viertelstunde schlug Thorsby im Strafraum der Schweden einen Haken und ging dann zu Boden, obwohl Krafth ihn nicht gefoult hatte, Taylor deutete aber auf den Punkt, und Haaland ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen (20.).

Auch in der Folge hatte Schweden zwar mehr Ballbesitz, gefährlicher waren aber die Norweger: Nach einem langen Ball brach Haaland durch und vollstreckte aus halbrechter Strafraumposition mit einem Flachschuss ins lange Eck - 0:2 (69.).

Kurz darauf hätte der Noch-Dortmunder noch ein drittes Tor nachlegen können (73.), Olsen war aber ebenso zur Stelle wie bei einer Großchance von Berge (87.). Am Ende genügten die beiden Treffer, denn Elangas Tor fiel nicht mehr ins Gewicht.