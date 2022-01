Irre Aufholjagd: Schweden entreißt Norwegen das Halbfinale

Mit einer spektakulären Aufholjagd hat die schwedische Handball-Nationalmannschaft dem skandinavischen Rivalen Norwegen das EM-Halbfinale in letzter Minute entrissen.

Im Skandinavien-Duell zwischen Schweden und Norwegen zählte für beide Teams praktisch nur ein Sieg, um den bereits für die Vorschlussrunde qualifizierten Spaniern ins Halbfinale zu folgen. Die Schweden freuten sich über die Rückkehr von Abwehrspezialist Max Darj (Bergischer HC, ab Sommer bei den Füchsen), der hinten den Laden zusammenhalten sollte.

Doch nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kamen drei Spieler bei den Norwegern besonders ins Rollen: Vorne waren mit Sander Sagosen (3 Tore/4 Versuche) und Harald Reinkind (5/5) zwei Stars vom THW Kiel bestens aufgelegt. Hinten vernagelte Leipzigs Keeper Kristian Saeveraas seinen Kasten, zur Pause hatte er bereits sieben Paraden bei einer Fangquote von knapp 44 Prozent angehäuft.

Barthold ungewohnt fehleranfällig

Die 14:9-Halbzeitführung der Norweger war mit diesem Trio, aber auch dem extrem blassen schwedischen Angriff um Spielmacher Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt zu erklären. Kein einziger Schwede hatte es im ersten Abschnitt auf mehr als zwei Tore gebracht.

Nach dem Seitenwechsel schlichen sich bei Norwegen immer häufiger Fehler ein, exemplarisch dafür standen die vielen Fehlwürfe vom im Turnier zuvor extrem sicheren Linksaußen Sebastian Barthold. In dieser Phase hatten Sagosen & Co. Glück, dass Ersatzkeeper Torbjörn Bergerud binnen weniger Minuten drei Siebenmeter der in der Bundesliga so sicheren Schützen Hampus Wanne (2) und Niclas Ekberg (1) wegnahm.

Mit Anbruch der Schlussviertelstunde war der Vorsprung der Norweger auf ein Tor zusammengeschmolzen (18:17). Peter Johannesson, schwedischer Keeper von Pokalsieger TBV Lemgo Lippe, parierte nach Einwechslung sechs der elf Würfe auf sein Tor - mit einer herausragenden Fangquote von 55 Prozent.

Chrintz hat die Nerven

Doch die Norweger, denen auch ein Remis fürs Halbfinale gereicht hätte, fingen sich so langsam wieder. Beim 22:18 sprach alles für den Bronzemedaillengewinner der EM 2020. Schweden gab sich deswegen aber nicht auf und kam in der 58. Minute tatsächlich zum Ausgleich (23:23). Und es kam noch dicker: Der für die EM nachnominierte Valter Chrintz von den Füchsen Berlin verwandelte Sekunden vor dem Ende einen Siebenmeter zum 24:23 - sein sechster Treffer im sechsten Versuch.

Norwegen bekam noch einen einzigen Angriff, doch Sagosen setzte den letzten Wurf des Spiels rechts am Tor vorbei. Statt Rang eins blieb so nur der ungeliebte dritte Platz. Die Norweger bestreiten deswegen am Freitag (15.30 Uhr) nur das Spiel um Platz fünf.

Der amtierende Vizeweltmeister aus Schweden trifft als Zweiter der Hauptrundengruppe II in seinem Halbfinale am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den Sieger der Hauptrundengruppe I (vor dem letzten Spieltag Dänemark).