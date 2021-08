Drama vom Punkt: Olympiasieger Kanada folgt auf die DFB-Elf

Die Nachfolgerinnen der DFB-Auswahl sind gefunden: Kanada gewann am Freitag die olympische Goldmedaille durch ein 3:2 im Elfmeterschießen gegen Schweden.

Mit dem Spektakel des Spiels um Bronze - die USA schlug Australien mit 4:3 - konnte das Endspiel der Frauen am Freitag nicht mithalten. Hochspannung war trotzdem geboten: Schweden, 2016 ebenfalls im Finale an der DFB-Auswahl gescheitert (1:2), unterlag Außenseiter Kanada mit 2:3 im Elfmeterschießen.

Von Beginn an gaben die Schwedinnen den Ton an, Eriksson (10.) und Rolfö (17.) ließen aber die ersten beiden Chancen noch liegen. Besser machte es Torjägerin Blackstenius, die auf Vorlage von Asllani und unter gütiger Mithilfe der abfälschenden Verteidigern Gilles die Führung besorgte (34.). Für die 25-Jährige, die mit einem Doppelpack gegen die USA (3:0) ins Turnier gestartet war, war es bereits Treffer Nummer fünf in Japan.

VAR Steinhaus-Webb muss eingreifen

Nach dem Seitenwechsel wurde Kanada mutiger, fand aber kaum Lücken im schwedischen Defensivverbund. Plötzlich meldete sich allerdings die einzige am Finale beteiligte Deutsche zu Wort: Videoassistentin Bibiana Steinhaus-Webb gab Schiedsrichterin Anastasia Pustovoitova ein Zeichen. Nach Ansicht der Videobilder gab die Russin für ein Foul von Ilestedt an der 38-jährigen Sinclair einen Elfmeter. Diesen verwandelte Fleming souverän zum 1:1-Ausgleich (67.).

Tore und Karten 1:0 Blackstenius (34') 1:1 Fleming (67', Elfmeter) Tore und Karten 1:0 Blackstenius (34') 1:1 Fleming (67', Elfmeter) Schweden Asllani (104. ) Kanada Beckie (27. ) Schweden Lindahl - Glas, Ilestedt , Björn, Eriksson - Jakobsson , Seger, Angeldal , Rolfö - Asllani , Blackstenius Schweden Aufstellung Lindahl - Glas, Ilestedt , Björn, Eriksson - Jakobsson , Seger, Angeldal , Rolfö - Asllani , Blackstenius Einwechslungen 75. Andersson für Eriksson

75. Hurtig für Jakobsson

75. Bennison für Angeldal

105. Schough für Rolfö

105. Anvegard für Blackstenius

120. Kullberg für Ilestedt Reservebank Falk (Tor) Trainer: Gerhardsson Kanada Labbé - Lawrence, Gilles, Buchanan, Chapman - Fleming , Scott , Quinn , Sinclair - Beckie , Prince Kanada Aufstellung Labbé - Lawrence, Gilles, Buchanan, Chapman - Fleming , Scott , Quinn , Sinclair - Beckie , Prince Einwechslungen 46. Grosso für Quinn

46. Leon für Beckie

63. Rose für Prince

86. Huitema für Sinclair

93. Riviere für Chapman

120. +2Zadorsky für Scott Reservebank Sheridan (Tor) Trainerin: Priestman Schiedsrichter-Team Anastasia Pustovoitova Russland Schiedsrichter-Team Anastasia Pustovoitova Russland

Anschließend scheuten beide Mannschaften das ganz große Risiko. Kurz vor Schluss hatte Schweden durch Asllani die dicke Siegchance, doch ihr Schuss wurde vor der Linie geblockt (89.). Die Verlängerung hatte ähnlich wenige Highlights zu bieten, weswegen das Elfmeterschießen die Entscheidung über Olympia-Gold bringen musste.

Dramatik vom Punkt

Vom Punkt entwickelte sich anschließend ein kleines Drama, gleich vier Schwedinnen zeigten Nerven und ließen ihre Elfmeterchance aus. Allen voran Spielführerin Seger hätte das Elfmeterschießen entscheiden können, schoss aber über den Querbalken. So durfte Grosso den zwölften Elfmeter zum kanadischen Olympiasieg verwandeln. Für Schweden blieb wie schon in Rio 2016 "nur" die Silbermedaille.