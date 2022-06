EM-Auftakt misslungen: Deutsche U-19-Frauen unterliegen Schweden

Die deutschen U-19-Frauen starteten mit dem Spiel gegen Schweden in die EM in Tschechien. Zum Auftakt setzte es jedoch eine 0:2-Niederlage.

Kein Durchkommen: Mia Büchele & Co. scheitern an Schweden. IMAGO/Bildbyran

DFB-Trainerin Kathrin Peter sah zunächst einen konzentrierten Auftritt ihrer Mannschaft, im letzten Drittel tat sich die DFB-Auswahl aber schwer. Auch von den Schwedinnen war lange nichts zu sehen, nach 29 Minuten sorgte Vinberg jedoch für die Führung: Die Rechtsaußen verlängerte eine Flanke minimal, Winkler im deutschen Tor war dadurch machtlos.

Nach dem Gegentreffer investierte Deutschland fortan mehr in die Offensive, Mattner-Trembleau hatte nach 36 Minuten die beste Chance, traf aus wenigen Metern aber nur den Pfosten. Beinahe im Gegenzug folgte der nächste Rückschlag für die Peter-Elf: Nach einem Konter und einer schönen Einzelaktion schnürte Vinberg ihren Doppelpack (37.). Bis zur Pause drängten die deutschen U-19-Frauen noch auf den Anschlusstreffer, gelingen sollte dieser aber nicht.

Büchele vergibt vom Punkt

Auch in Durchgang zwei war Deutschland weiterhin spielbestimmend, die Chancenverwertung blieb jedoch ebenfalls unverändert ausbaufähig. Erst köpfte die eingewechselte Deutsch freistehend aus fünf Metern vorbei (50.), dann verschoss Büchele einen von Kett herausgeholten Foulelfmeter (55.).

Bessere Gelegenheiten konnte sich die DFB-Auswahl in der Folge nicht mehr herausspielen, in Minute 61 ließ Vinberg die Entscheidung und somit auch ihren Dreierpack liegen. Es blieb beim 0:2 aus deutscher Sicht, der Auftakt in die EM war somit misslungen.

Tore und Karten 1:0 M. Vinberg (29', B. Sprung) 2:0 M. Vinberg (37', E. Duljan) Tore und Karten 1:0 M. Vinberg (29', B. Sprung) 2:0 M. Vinberg (37', E. Duljan) Deutschland Acikgöz (11. ) Schweden S. Backmark - H. Wijk, S. Reidy, E. Junttila-Nelhage, A. Sandberg - A. Lundgren, M. Vinberg , S. Eriksson, B. Sprung , E. Duljan - S. Rehnberg Schweden Aufstellung S. Backmark - H. Wijk, S. Reidy, E. Junttila-Nelhage, A. Sandberg - A. Lundgren, M. Vinberg , S. Eriksson, B. Sprung , E. Duljan - S. Rehnberg Einwechslungen 65. L. Bjork für M. Vinberg

65. W. Leidhammar für S. Rehnberg

81. E. Bengtsson für B. Sprung

90. +1F. Jastre Hogberg für E. Duljan Reservebank A. Oberg, E. Bjorklund, L. Lowing, M. Nilden Deutschland Winkler - Hofmann , N. Zimmer, Fröhlich, Acikgöz - A. Grincenco , Landenberger , Büchele - S. Mattner-Trembleau, Kockmann , Kett Deutschland Aufstellung Winkler - Hofmann , N. Zimmer, Fröhlich, Acikgöz - A. Grincenco , Landenberger , Büchele - S. Mattner-Trembleau, Kockmann , Kett Einwechslungen 46. Deutsch für Hofmann

46. Acikgöz für Landenberger

69. Zdebel für Büchele

69. Elmazi für A. Grincenco

84. L. Muhlhaus für Kockmann Reservebank Dick (Tor), Volpert, E. Deppe, S. Nachtigall

Am Donnerstag (15 Uhr) geht es für die Peter-Elf weiter, dann trifft man im zweiten Gruppenspiel auf Norwegen.