Gastgeber Dänemark kann über Bronze jubeln

Dänemark hat das Duell der Gastgebernationen gewonnen und sich mit dem 28:27 (18:15) über Schweden die Bronzemedaille gesichert. Damit hat das Team von Jesper Jensen dasselbe Ergebnis wie vor zwei Jahren erreicht. Mie Højlund, Anne Mette Hansen und Kristina Jørgensen waren mit je fünf Toren Toptorjägerinnen der Däninnen, bei Schweden trafen Olivia Mellegard und Linn Blohm je sieben Mal.

Dänemark besiegte Schweden hauchdünn AFP via Getty Images

Schwedens Trainer Tomas Axner musste bereits nach acht Minuten die Notbremse ziehen, denn Dänemark hatte mit einem 5:1 einen Traumstart erwischt und dabei immer wieder auch mit Durchbrüchen an den Kreis Lücken gerissen. Erst danach fanden die Tre Kronor nun auch Wege gegen den dänischen Abwehrverbund, näher als beim 8:7 (15.) von Sofia Hvenfelt kamen die Blau-Gelben aber in Halbzeit eins nicht.

Dänemark bewahrte die Nerven und konnte sich auch trotz einer Unterzahlsituation wieder auf drei Tore lösen. Dabei vertraute Jensen auch der gesamten Breite seines Kaders, die junge Julie Scaglione sollte das 12:9 (20.) erzielen und die für die verletzte Kathrine Heindahl erst zum heutigen Spiel ins Team gerückte Ex-Metzingerin Kaja Kamp Nielsen stellte zum 14:10. Schweden sollte durch Tyra Axner aber das letzte Wort in Halbzeit eins haben, beim 18:15 wurden die Seiten gewechselt.

In der temporeichen Partie sollten die Torhüterinnen nur vereinzelt ihre Akzente setzen können. Schweden kämpfte sich in Durchgang zwei Stück für Stück in die Schlagdistanz, konnte durch Linn Blohm beim 23:23 (49.) erstmals wieder ausgleichen und mit dem langen Wurf von Johanna Bundsen ins verwaiste Tor anschließend sogar vorlegen.

Dänemark schlug aber postwendend zurück, sollte mit der siebten Feldspielerin insgesamt mehr Durchschlagskraft entwickeln. Die erfahrenen Kräfte übernahmen nun Verantwortung - Trine Østergaard, Kristina Jørgensen und Anne Mette Hansen beruhigten mit ihren Toren zum 27:25 die Nerven und die nachher als beste Spielerin ausgezeichnete Mie Højlund schaffte mit dem 28:26 die Entscheidung.

Schweden - Dänemark 28:29 (15:18)

Schweden:

Bundsen 1, Eriksson

Mellegard 7/4, Strömberg, Blohm 7, Roberts 2, Lundström 1, Dano 1, Lagerquist, Lindqvist 1, Hagman, Thorleifsdottir, Hvenfelt 1, Hansson, Carlson 2, Axner 4



Dänemark:

Toft, Reinhardt

Kamp 2, S. Iversen, Elver, Hansen 5, Haugsted 1, Aagot, Jørgensen 5/3, Østergaard 3, Burgaard 2, Petersen, Højlund 5, Friis 1, R. Iversen 2, Scaglione 2



Schiedsrichter: Javier Alvarez / Yon Bustamante

Strafminuten: 4/2

Siebenmeter: 4/4 ; 3/3

Zuschauer: 11.877