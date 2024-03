Schweden: Diese Teams kämpfen in den Playoffs um die Meisterschaft

In Schweden ist die reguläre Saison fast durch. Nun stehen die Playoffs unmittelbar vor der Tür. Diese Teams kämpfen um die Meisterschaft:

IK Sävehof, der Gegner der TSV Hannover-Burgdorf in der EHF European League, wird die Hauptrunde als Tabellenerster abschließen. Ein Spieltag vor dem Ende steht Hammarby dahinter, gefolgt von einem punktgleichen Duo: Ystads IF (Pokalsieger) und IFK Skövde HK. Außerdem schafften der amtierende Meister IFK Kristianstad, Önnereds HK, Alingsås HK und HK Malmö den Sprung in die Playoffs.

Für Önnereds ist es die erste Teilnahme. Alingsås hat sich zum 17. Mal in Folge für die Playoffs qualifiziert. Sie beginnen am 4. April. In Schweden qualifizieren sich die besten acht Teams für den Kampf um die Meisterschaft.