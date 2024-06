Schweden: Andreas Nilsson verzichtet auf Olympia

Kurzfristig sagte Andreas Nilsson seine Teilnahme an den Olympischen Spielen ab, Schwedens Nationaltrainer Glenn Solberg reagierte und nominierte für die Vorbereitung einen 21-jährigen Europameister nach.

Am heutigen Sonntag trifft sich die Handball-Nationalmannschaft von Schweden für den ersten Lehrgang zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris, es geht für eine Woche nach Fuerteventura bevor ab dem 12. Juli dann die zweite Phase in Eskilstuna startet. Nicht mit dabei ist überraschend Andreas Nilsson, der eigentlich im 17er-Kader stand.

"Ich habe mich wirklich darauf gefreut, meine dritten Olympischen Spiele zu erleben und Teil des fantastischen Teams zu sein, das wir haben. Aber die Familie ist das Wichtigste und ich werde jetzt zu Hause gebraucht", erklärte Andreas Nilsson seinen Rückzug aus persönlichen Gründen.

Im Januar hatte er bei Veszprem um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten, um im Sommer nach zehn Jahren im Ausland zu Önnereds nach Schweden zurückzukehren. Bereits bei diesem Schritt hatte der Kreisläufer angeführt: "Es fällt mir wirklich schwer. Ich spiele seit zehn Jahren für den Verein, aber leider muss ich aus familiären Gründen zurück nach Schweden ziehen."

Schwedens Nationaltrainer Glenn Solberg zeigte Verständnis: "Es ist traurig für die Mannschaft und vor allem traurig für Andreas, dass er während der Olympischen Spiele nicht bei uns sein kann, da er ein unglaublich guter Handballspieler und ein netter Teamkollege ist. Ich habe vollen Respekt für seine Entscheidung. Wenn die Familie einen braucht, muss man da sein, das ist immer das Wichtigste."

Felix Möller nachnominiert

Glenn Solberg entschied sich mit Felix Möller ein 21-jähriges Talent nachzunominieren, im 17er-Kader steht somit neben Max Darj von den Füchsen Berlin und Oscar Bergendahl vom SC Magdeburg weiter ein dritter Kreisläufer. Möller hat bislang 14 Länderspiele für Schweden absolviert und in diesen zehn Tore erzielt.

"Felix ist der natürliche Ersatz. Ein junger und talentierter Spieler, der bereits EM-Gold gewonnen und bereits an vielen Lehrgängen teilgenommen hat", erklärte Glenn Solberg die Nachnominierung. Möller stand bei der EM 2022 im erfolgreichen Kader der Schweden und wurde in Schweden in den beiden letzten Jahren zum besten Kreisläufer der Liga gewählt.

Felix Möller, der im Sommer von Sävehof zu Aalborg wechselt, erklärte auf der Seite des schwedischen Verbands: "Es war ein Schock, der sich dann in Freude und Stolz verwandelte. Ich liebe es, Teil der Nationalmannschaft zu sein und bin dankbar für die Chancen, die ich in der Vergangenheit hatte. Olympische Spiele mit Schweden zu erleben, ist etwas, wovon ich kaum zu träumen gewagt habe."

