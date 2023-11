"Schwatte Seele": Bocholt holt Jara als Technischen Direktor zurück

Der 1. FC Bocholt wird zum 1. Januar 2024 einen Technischen Direktor installieren und hat sich dabei für Manuel Jara entschieden, der beim aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga West lange Jahre Cheftrainer gewesen ist.

Der 1. FC Bocholt stellt sich breiter auf: Zum 1. Januar wird Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch einen Technischen Direktor zur Seite gestellt bekommen. Die Wahl fiel mit Manuel Jara auf einen Mann, der den Verein in- und auswendig kennt. Der heute 51-Jährige war schließlich zwischen 2013 und 2020 Cheftrainer der "Schwatten" und stieg mit ihnen in die Oberliga Niederrhein auf. Aktuell trainiert der Inhaber der A-Lizenz noch den Bezirksligisten TuB Bocholt.

Präsident Ludger Triphaus begründet die Personalie auf der vereinseigenen Internetseite folgendermaßen: "Manuel Jara hat eine 'schwatte Seele' und passt menschlich perfekt in unser Kompetenzteam. Aber auch fachlich wird uns Manuel verstärken." In Bezug auf Schorch sagt Triphaus: "Damit wird er 'Schorchi', der 24/7 für den 1. FC im Einsatz ist und schon so viel am Hünting bewegen konnte, auch ein Stück weit entlasten. Vor allem im Bereich unserer Reserve- und Nachwuchsteams wollen wir den 1. FC mit Manuel als Technischem Direktor gemeinschaftlich optimieren, um das Maximum herauszuholen und den hohen Ansprüchen gerecht zu werden."

Schorch erzählt von angenehmen Gesprächen mit Jara und hat gemeinsam mit ihm einiges vor: "Manuel und ich wollen den 1. FC auf diversen Ebenen zusammen weiter professionalisieren, damit der aktuelle Erfolg keine Eintagsfliege ist, sondern nachhaltig bleibt." Sieht Jara sicherlich ähnlich und lässt durchblicken, dass die Anfrage aus Bocholt für ihn etwas Besonderes gewesen sei: "Der Kontakt zum 1. FC Bocholt ist auch nach meiner Trainerzeit nie abgerissen. Als Ende Oktober das konkrete Angebot kam, als Technischer Direktor Christopher Schorch zu unterstützen, musste ich nicht lange überlegen."