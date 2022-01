Schwarzgeld im Amateurbereich: DFB relativiert und mahnt

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich am Dienstag in Sachen Schwarzgeld im Amateurbereich zu Wort gemeldet. Viel Handlungsspielraum sieht der Verband bei sich nicht. Er verweist auf die Eigenverantwortung der Vereine - und die Gefahr, die aus illegalen Praktiken entsteht.

Nach ARD-Informationen fließen pro Saison mutmaßlich rund 500 Millionen Euro an Schwarzgeld im Amateurfußball - eine Recherche, die für Aufsehen sorgt. Nun hat sich auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zu Wort gemeldet. Man halte Zahlungen an Spieler und Spielerinnen in unteren Amateurligen grundsätzlich für den falschen Weg, stellt der Verband in einem am Dienstag veröffentlichten Frage-und-Antwort-Stück klar, "für jeden Amateurverein sollten die Förderung des Nachwuchses und der Aufbau nachhaltiger Strukturen für das organisierte Sporttreiben im Vordergrund stehen, nicht allein der kurzfristige Erfolg einer 1. Mannschaft".

Dass vielerorts Zahlungen vor allem an Trainer und Spieler erfolgen, sei dem Verband bekannt - und nach seiner Ansicht eine Folge des pyramidalen Ligasystems mit steigenden Anforderungen an alle Beteiligten. "Eine Oberliga als Unterbau und Übergang zur (semi-)professionellen Regionalliga ist vor diesem Hintergrund anders zu betrachten als beispielsweise eine Kreisliga", heißt es. Die ARD-Erhebung, nach der in der fünften Liga 89,9 Prozent, in der sechsten Liga 76,6 Prozent, in der siebten Liga 50,9 Prozent und in der achten Liga noch immer 36,4 Prozent aller Spieler Geld für ihren Einsatz erhielten, klinge nach mehr als es ist, findet der DFB: "Fast 60 Prozent der Teams sind unterhalb der 9. Liga ansässig. Damit relativiert sich das Bild, dass gefühlt in fast allen 24.300 Fußballvereinen Zahlungen an Spieler geleistet werden."

Vereine können selbst entscheiden

Selbst sieht der Verband wenig Handlungsspielraum für Anpassungen: Vereine könnten selbstständig entscheiden, ob und in welchem Umfang sie Gelder leisteten. Es sei auch nicht möglich, zu untersagen, dass Vereine Aktive unterhalb einer bestimmten Spielklassenebene gegen Entgelt beschäftigen: "Die Möglichkeit, einer Tätigkeit als Berufssportler*in auch in unteren Ligen nachzugehen, ist rechtlich geschützt", stellt der DFB klar. Gemeinnützige Vereine allerdings müssten gut aufpassen, ihren Status nicht zu verlieren. "Werden im Spielbetrieb bezahlte Sportler eingesetzt, hat dies unter Umständen Auswirkungen auf die ertragsteuerliche Einordnung der Mannschaft und die Steuerpflicht", warnt der Verband. Bekannt sei, dass unter anderem Finanzämter bei Vereinen anklopften.

Bei einem gemeldeten Vertragsspieler bestehe die Pflicht für den Verein, beim zuständigen Verband den gegenüber Finanzamt und Sozialversicherungsträgern geleisteten Anmeldenachweis vorzulegen. Werde dieser nicht erbracht, so stellt der DFB klar, führe dies zum vorläufigen Entzug der Spielberechtigung. Darüber hinaus werde die Vorlage einer Jahresmeldung gefordert und auch geprüft - bei Verstößen würden Geldstrafen und Punktabzüge ausgesprochen. Weitere Prüfungen der Einhaltung der Vorschriften könne aber nur stichprobenartig erfolgen, denn "eine umfassende Kontrolle der Vereinsausgaben ist den Verbänden in den Amateurspielklassen angesichts von mehr als 24.000 Vereinen mit Fußballangebot bundesweit nicht möglich."

Man verschließe nicht die Augen vor dem Thema, sondern komme seiner Informations- und Aufklärungspflicht nach, behauptet der Verband. Und warnt seine Vereine: Der alle drei Jahre erscheinende Sportentwicklungsbericht würde unterstreichen, dass nahezu ausschließlich Sportvereine in existenzielle finanzielle Schwierigkeiten geraten, die Zahlungen an Sportler und Sportlerinnen leisteten.