Schwarzensteiner schließt sich Hankofen-Hailing an

Benedikt Schwarzensteiner wechselt zu Regionalliga-Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing. Der 20-jährige Defenisv-Allrounder kehrt nach Stationen im Nachwuchsberech des FC Augsburg und des FC Ingolstadt 04 zurück in seine niederbayerische Heimat. "Nun ist die Zeit reif für ein neues Kapitel. Ich hätte in Ingolstadt verlängern können, aber habe mich dann bewusst für eine Rückkehr in die Heimat und Regionalliga-Fußball in Hankofen entschieden", verrät Schwarzensteiner. Hankofens Sportlicher Leiter Richard Meierhofer beschreibt den Neuzugang folgendermaßen: "Technisch gut ausgebildet, schnell und schnörkellos im Spielaufbau, sowie vielseitig einsetzbar wird er uns in mehrfacher Hinsicht weiterhelfen."