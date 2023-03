Schwarz: "Wir haben Intensität vermissen lassen"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC 4:1 (2:0)

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir hatten viel Respekt vor Hertha, sie sind in einem guten Moment. Aber wir haben von Anfang an gut gespielt und waren stabil. Die beiden ersten Tore waren sehr wichtig. Ich bin zufrieden. Hoffentlich können wir diese Leistung für die Zukunft nutzen, wir haben zwei harte Wochen vor uns."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir haben über 90 Minuten plus Nachspielzeit keine gute Leistung gezeigt. Wir haben Intensität und die Arbeit gegen den Ball vermissen lassen. Wir haben Leverkusen mit ihrer Qualität und Schnelligkeit in die Karten gespielt. Leverkusen hat das ausgenutzt und völlig verdient gewonnen."

VfB Stuttgart - FC Bayern München 1:2 (0:1)

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind sehr mutig in das Spiel gegangen. Dass Bayern mit seiner Klasse immer wieder aufkommt, ist klar. Das 0:1 war sehr unglücklich. Wir hätten das 2:2 noch machen können, aber Bayern hat nicht unverdient gewonnen. Aber mit einem Quäntchen Glück holst du hier noch einen Punkt. Wir müssen einen klaren Kopf bewahren."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Wir haben nach dem 2:0 die drei, vier Kontersituationen nicht gut zu Ende gespielt. Wenn du dann so spät noch ein Tor kriegst, wirft der Gegner nochmal alles nach vorne. Am Ende ist es schon verdient, weil wir die bessere Mannschaft waren, aber wir müssen es trotzdem alle ein bisschen seriöser zu Ende spielen."

VfL Bochum - Schalke 04 0:2 (0:1)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Das ist alles anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben eine große Chance verpasst, wir waren selbst dafür verantwortlich, dass wir mit null Punkten hier sitzen. Wenn du schon deine Chancen nicht nutzt, musst du es wenigstens schaffen, mit 0:0 in die Halbzeit zu gehen. Das haben wir wieder nicht geschafft. Das ist unser massives Problem. Wir haben das Momentum nicht auf unsere Seite gezogen."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Wir sind natürlich sehr froh, dass wir das nächste Schicksalsspiel, das uns angedichtet wurde, erfolgreich gestalten konnten. Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so gut ins Spiel gekommen, Bochum hatte die besseren Chancen. Im Moment ist das Quäntchen ein bisschen auf unserer Seite, sodass du ein kurioses Tor erzielst. Wir sind froh, dass wir drei Punkte mit nach Hause genommen haben."

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 1:0 (1:0)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war das erwartet schwere Spiel. Wir hatten nicht so viele Torchancen, aber gefährliche Szenen. Wir waren sehr aktiv, das hat mir gut gefallen. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen wilder. Es war bis zum Ende ein enges Spiel. Wir sind froh."

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben versucht, das Spiel so gut wie möglich in die andere Hälfte zu verlagern. Leider haben wir es nicht lange geschafft. Wir haben nicht genug Torchancen kreiert und hatten zu wenig Durchschlagskraft. Wir haben leider zum dritten Mal in Folge 0:1 verloren und wieder ein Standardgegentor kassiert. Das ist ein klares Muster."

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 0:0

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich muss meinen Jungs ein Kompliment machen. Wir sind zufrieden mit der Reaktion nach der Niederlage in Mainz. Leider haben wir nur einen Punkt geholt. Mit den Chancen in der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir haben in der ersten Halbzeit zu langsam gespielt. Deswegen sind wir nicht in die gefährlichen Räume gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir es 20 Minuten besser gemacht. Am Ende müssen wir mit dem 0:0 zufrieden sein."

Union Berlin - 1. FC Köln 0:0

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ich habe das Spiel als ausgeglichen empfunden. Es waren zwei Mannschaften, die viel investiert haben. Köln war ein bisschen gefährlicher. Es gab Phasen in der zweiten Halbzeit, da haben wir um ein Gegentor gebettelt. Wir können uns bei unserem Torwart bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat. Ich bin mit diesem Punkt zufrieden."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, den haben wir uns hart erarbeitet."

FC Augsburg - Werder Bremen 2:1 (1:1)

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir sind heute ein glücklicher Sieger. Wir sind 120 Kilometer gelaufen, aber wir haben nicht so gut Fußball gespielt. Der kämpferische Einsatz war wirklich gut, aber wir müssen uns steigern. Diese Leistung wird in München nicht reichen, um etwas mitzunehmen."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir haben insgesamt aus unseren Möglichkeiten zu wenig gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Es war deutlich mehr drin, deshalb tut es besonders weh. Das ist eine bittere Niederlage, sie wird uns aber nicht umwerfen."

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:1 (2:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gezeigt - und in der zweiten leidenschaftlich verteidigt. Es war nicht leicht heute, ein Tor gegen uns zu erzielen. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung, es war ein absolutes Topspiel. Auf diesem Niveau entscheiden nicht nur Leistung und Tagesform, sondern auch die Bereitschaft, einander beizustehen."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Das Ergebnis ist schwer zu akzeptieren, die zweite Halbzeit ging mehr als klar an uns. Dortmund war sehr effizient. Über neunzig Minuten ist das mit dieser Leistung in Dortmund schwer hinzunehmen, dass wir so ein Spiel verlieren. Den Jungs muss ich ankreiden, dass bei den Gegentoren genau das passiert ist, was wir vorher angesprochen hatten."