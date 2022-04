Schwarz-Weiß Essen holt ehemaligen polnischen U-Nationalspieler Pascal Kubina

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist auf der Suche nach Verstärkungen erneut bei Ligakonkurrent Ratingen 04/19 fündig geworden und hat Pascal Kubina zu sich geholt.

Erst Kapitän Fatih Özbayrak, jetzt Innenverteidiger Pascal Kubina: Der ETB Schwarz-Weiß Essen scheint ein Faible für Spieler von Ratingen 04/19 zu haben. Mit Kubina hat an seinem 23. Geburtstag ein Spieler unterschrieben, der beim MSV Duisburg in der U 17 und U 19 Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Für Polen wurde er zur U-15- und U-17-Nationalmannschaft eingeladen. Vor seiner Zeit in Ratingen war Kubina für die SSVg Velbert und Stadtrivale SC Velbert am Ball.

Luca Ducree, Essens Sportlicher Leiter, sagt zum Transfer: "Mit Pascal Kubina ist es uns gelungen, einen interessanten und fußballerisch gut ausgebildeten Spieler für uns zu gewinnen. Pascal hat in dieser Saison in Ratingen eine hervorragende Entwicklung genommen und ist zum absoluten Stammspieler geworden. Mit knapp 1,90 Metern bringt er als Innenverteidiger auch ein Gardemaß mit."

Für Kubina war auch der Standort Essen von großer Bedeutung: "Ich freue mich richtig darauf, ein Teil vom ETB zu werden, weil ich im Ruhrpott aufgewachsen bin und diese ganze Kultur und Mentalität des Ruhrgebiets beim ETB ausleben kann. Wir wollen uns als Mannschaft zusammen weiterentwickeln und einfach eine geile Saison spielen. Wir möchten dem Traditionsverein ETB einfach gerecht werden und einen guten Tabellenplatz erreichen."