Schwarz-Weiß Bregenz holt Regi Van Acker als Trainer zurück

Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den überraschend zurückgetretenen Markus Mader fündig geworden. Regi Van Acker, der die Vorarlberger als Cheftrainer in der Saison 2002/03 sensationell vor dem Abstieg bewahrte, wird bis Saisonende das Ruder übernehmen.

Schwarz-Weiß Bregenz lässt mit einem besonderen Trainer-Comeback aufhorchen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Coach Markus Mader aufgrund persönlicher Gründe waren die Vorarlberger auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger und sind nun bei einem alten Bekannten fündig geworden. Regi Van Acker kehrt fast 19 Jahre nach seinem Abschied aus der Hauptstadt Vorarlbergs zu seinem ehemaligen Klub zurück und wird den aktuellen Tabellenelften bis Saisonende betreuen. Das nächste Ligaspiel gegen den Floridsdorfer AC wird allerdings noch Interimstrainer Martin Schneider übernehmen, der danach zurück ins seine ursprüngliche Position als Co-Trainer wechseln wird.

Der gebürtige Belgier Regi Van Acker war bereits von Ende September 2002 bis Februar 2005 für die Bregenzer als Cheftrainer hauptverantwortlich und schaffte mit ihnen in der Saison 2002/03 noch einen nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt. In der darauffolgenden Spielzeit führte er das Team auf den starken fünften Platz und stellte damit den bisherigen Rekord einer Bregenzer Mannschaft im Oberhaus ein. 89 Mal stand er bereits bei den Schwarz-Weißen aus dem Westen Österreichs an der Seitenlinie und holte dabei mit 26 Siegen, 23 Remis und 40 Niederlagen einen Punkteschnitt von 1,13.

Danach trainierte der 68-Jährige diverse Klubs in seiner belgischen Heimat und war zuletzt als Coach bei Eendracht Aalst engagiert, die momentan der souveräne Tabellenführer in der 2de Nationale VV A sind.