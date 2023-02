Schwarz: Sturm-Puzzle im Jubiläumsspiel

Hertha BSC fehlte beim 1:4 in Dortmund die Effizienz. Womöglich ändert Trainer Sandro Schwarz am Samstag im "Druck-Spiel" gegen den FC Augsburg deshalb die Sturmformation.

Zum "Sechs-Punkte-Spiel" hat Marco Richter das Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber erklärt, und sein aktueller Vorgesetzter hat sich deshalb gleich mal mit ihm unterhalten. "Ich hab' mit Marco kurz darüber gesprochen", sagte Hertha-Coach Sandro Schwarz in der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. "Es ist ein wichtiges Spiel, keine Frage." Aber halt keines, in dem sechs Punkte vergeben werden. "Auch am Samstag gibt es drei Punkte, wenn du gewinnst, und für ein Unentschieden einen Punkt", konstatierte der Hobby-Arithmetiker Schwarz, dem es auf die richtige Druckdosierung ankommt.

Sein Credo: "Aufgabe für Aufgabe sehen, das Bewusstsein immer wieder schärfen, aber nicht irgendwas überhöhen." Darum empfiehlt er Richter und Kollegen, "sich auf die Leistung zu fokussieren und bei sich zu bleiben". Dass der Liga-Vorletzte gut daran täte, gegen Augsburg den zweiten Sieg im Jahr 2023 einzufahren, liegt auf der Hand. "Wir müssen Leistung abrufen, um Spiele zu gewinnen", sagte Schwarz, der vor seinem 100. Bundesliga-Spiel als Trainer steht. "Wir haben in gewissen Druck-Spielen unsere Leistung schon abgerufen, wenn ich die Spiele gegen Gladbach, Köln und Schalke nehme. Den Beweis haben wir angetreten. Es wird wichtig sein, mit dem Druck richtig umzugehen. Wir müssen Intensität auf den Platz bekommen und brauchen die maximale Bereitschaft. Das war die letzten zweieinhalb Spiele zu sehen."

Seit der zur Halbzeitpause in Frankfurt (0:3) vorgenommenen Umstellung vom 4-3-3 aufs 3-5-2 ist wieder erkennbar, wohin diese Mannschaft fußballerisch will. "Aktuell fühlen sich die Jungs wohl" in der neuen Grundordnung, sagte Schwarz. "Sie finden sich darin wieder und haben es sehr gut umgesetzt." Ob die zuletzt angeschlagenen Filip Uremovic (Knie) und Suat Serdar (Leiste) auflaufen können, entscheidet sich womöglich erst kurz vor dem Spiel. Der zu Wochenbeginn ins Mannschaftstraining zurückgekehrte Stevan Jovetic ist ein Kandidat für die Bank, aber noch nicht für die Startelf.

Ein bisschen mehr Ruhe im Abschluss hätte die eine oder andere Tormöglichkeit noch größer werden lassen. Sandro Schwarz

Der Montenegriner hatte nach überzeugender Vorbereitung vorm Jahresauftakt in Bochum (1:3) eine Muskelverletzung erlitten. "Er ist eine Kaderoption und ein wichtiger Impulsgeber in unserem Offensivspiel", erklärte Schwarz. "Wir sind froh, dass er wieder dabei ist." Auch wenn Jovetic nicht starten wird und Wilfried Kanga (Zehenverletzung) weiterhin ausfällt, erwägt Schwarz, die Sturmformation gegen Augsburg zu verändern. Jessic Ngankam und Florian Niederlechner sammelten in Dortmund Fleißkärtchen um Fleißkärtchen, im Stürmer-Kerngeschäft Torabschluss war indes Luft nach oben. "In Dortmund hatten beide Stürmer gute Möglichkeiten", sagte Schwarz. "Ein bisschen mehr Ruhe im Abschluss hätte die eine oder andere Tormöglichkeit noch größer werden lassen."

Eine Einsatz-Garantie für den erst im Januar aus Augsburg gekommenen Niederlechner, der für Hertha noch auf sein erstes Tor wartet, gab der Trainer ausdrücklich nicht: "Dass es gegen seinen Ex-Klub geht, heißt nicht zwangsläufig, dass er spielen wird. Wir müssen schauen, wie wir die Startaufstellung setzen." Im Umkehrschluss heißt das: Für Topscorer Dodi Lukebakio, der nach seinem die Grenze zur Unsichtbarkeit streifenden Auftritt in Frankfurt in den beiden folgenden Spielen gegen Gladbach (4:1) und in Dortmund nur als Joker kam, könnte es zurück in die erste Elf gehen.

Der Belgier, der aktuell bei acht Toren steht und in der Hinrunde Herthas Lebensversicherung in der Offensive war, brächte mit seinem Speed und seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins eine Komponente in den Sturm, die das robuste, taktisch disziplinierte und auffallend emsige Duo Ngankam/Niederlechner so nicht im Portfolio hat.

Und Youngster Derry Scherhant, der im vergangenen Heimspiel gegen Gladbach beim vorentscheidenden 3:1 sein erstes Bundesliga-Tor erzielt und danach vor Glück geweint hatte, hat Schwarz auch noch in der Hinterhand. "Wir haben Derry, der es gut macht, wir haben Dodi, der ein anderer Spielertyp ist, der sehr viel Tiefgang hat mit seiner Geschwindigkeit", so der Coach. "Wir haben mehrere Optionen."

Er muss die besten herausfiltern. Aber selbst wenn Niederlechner, der einst in Mainz erste Spuren in der Bundesliga hinterließ, als Schwarz dort U-23-Trainer war, gegen den FCA nur von der Bank kommen sollte - am Wert des Neuzugangs fürs Team lässt Schwarz keinen Zweifel: "Flo ist sehr fleißig, hat ein sehr gutes Anlaufverhalten und eine gute Körperlichkeit bei der Ballbehauptung. Er ist ein sehr, sehr guter Typ, der sich komplett identifiziert mit der Mannschaft und dem Klub, der sich sehr schnell integriert hat und sich komplett verausgabt für seine Jungs."

Das erste Niederlechner-Tor für Hertha ist aus Schwarz‘ Sicht nur eine Frage der Zeit: "Wenn du fleißig bist und viel arbeitest, wirst du persönlich belohnt - das ist im Leben so und im Sport nicht anders."