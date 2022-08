Schwarz streicht Boyata aus dem Kader

Kapitänsbinde verloren und zum Bundesliga-Auftakt nicht mal im Kader: Dedryck Boyata hat bei Hertha BSC einen schweren Stand.

Nur einen personellen Wechsel nahm Sandro Schwarz nach dem DFB-Pokal-Aus bei Eintracht Braunschweig (5:6 i.E.) vor: Im Bundesliga-Stadtderby bei Union Berlin am Samstag setzte der Hertha-Trainer in der Innenverteidigung auf Neuzugang Filip Uremovic neben dem gesetzten Marc Oliver Kempf.

Doch der verdrängte Dedryck Boyata rutschte nicht etwa auf die Bank, sondern ganz aus dem Kader. "Wenn keine Verletzung vorliegt, ist es eine sportliche Entscheidung, die zu treffen ist. Die haben wir heute getroffen", sagte Schwarz vor dem Anpfiff bei "Sky".

Als Alternativen für Kempf und Uremovic nahm der neue Trainer lieber die Youngster Linus Gechter (18) und Marton Dardai (20) mit an die Alte Försterei. Boyata, der in der Vorbereitung bereits die Kapitänsbinde an Marvin Plattenhardt verloren hatte, muss sich erst einmal weit hinten anstellen.