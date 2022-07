Schwarz nimmt 34 Spieler mit auf die Insel

Mit 34 Spielern fliegt Hertha BSC am Dienstag ins Trainingslager nach England. Der üppige Reise-Kader umfasst auch mehrere Verkaufskandidaten.

Noch bevor die für knapp zwei Wochen letzte Trainingseinheit auf Berliner Boden am Montagvormittag begann, verkündete Hertha den Kader für das am Dienstag startende Trainingslager im St. George's Park, dem National Football Centre in Burton-upon-Trent unweit von Birmingham.

Für den Feinschliff auf der Insel hat Trainer Sandro Schwarz insgesamt 34 Akteure, darunter in Oliver Christensen, Rune Jarstein, Tjark Ernst und Robert Kwasigroch vier Keeper, nominiert. Zur Reisegruppe gehören neben den Youngstern Julian Eitschberger, Lukas Ullrich, Derry Scherhant und Luca Wollschläger auch mehrere potenzielle Verkaufskandidaten wie Krzysztof Piatek, Santiago Ascacibar und Deyovaisio Zeefuik.

Nicht an Bord des Fliegers werden Omar Alderete und Javairo Dilrosun sein, die vor dem Absprung stehen. Alderete hatte anders als die übrigen Nationalspieler nicht am 4. Juli in Berlin erscheinen müssen, sondern ist seitdem für Gespräche mit potenziellen Interessenten freigestellt. Mit dem paraguayischen Innenverteidiger beschäftigen sich mehrere Klubs aus Spanien und Italien.

Feyenoord bemüht sich erneut um Dilrosun

Um Dilrosuns Dienste bemüht sich - wie schon im Sommer 2021 - Feyenoord Rotterdam. Anders als im ersten Camp in Kienbaum vor den Toren Berlins zählt Mittelfeld-Youngster Mesut Kesik, im Vorjahr Kapitän von Herthas U 19, nicht zum Aufgebot. Auch die verletzten Kelian Nsona und Jessic Ngankam bleiben in Berlin.

Trotz der Größe der Reisegruppe ist Schwarz vom Gelingen des Trainingslagers überzeugt. "Wir haben 30 Feldspieler und vier Torhüter und auch den einen oder anderen Rekonvaleszenten dabei", sagte der Coach am Montag. "Es muss sich keiner Gedanken machen, dass wir nicht vernünftig trainieren können. Wir werden vor Ort gute Bedingungen haben und intensiv arbeiten."

Ein Quartett, das mit nach England reist, war auch am Montag wegen Blessuren nicht im Mannschaftstraining: Stevan Jovetic, Neuzugang Filip Uremovic, der wechselwillige Ascacibar sowie Jung-Profi Derry Scherhant. Bei ihnen soll nach einem Belastungstest am Montag in den kommenden Tagen entschieden werden, wann sie ins Teamtraining zurückkehren können.

Während es bei Jovetic, der am Montag lief, vermutlich noch einige Tage dauern wird, könnte Ascacibar bereits am Dienstag oder Mittwoch wieder zur Mannschaft stoßen. "Bei Santi wird es schneller gehen, bei Jove müssen wir schauen", sagte Schwarz. "Er soll bis dahin wenigstens die Sitzungen mitmachen, um zumindest visuell vorgespielt zu bekommen, was wir wollen."

Es soll nicht bei drei Testspielen bleiben

Zwölf Tage wird Hertha im Mutterland des Fußballs arbeiten. Bei den bislang drei fixierten Testspielen gegen Derby County (16. Juli, 17 Uhr, Pride Park Stadium), Nottingham Forest (20. Juli, 20 Uhr, Pirelli Stadium) und West Bromwich Albion (23. Juli, 16 Uhr, The Hawthorns Stadium) soll es dem Vernehmen nach nicht bleiben.