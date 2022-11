Schwarz: "Man spürt, was wir spielen wollen"

Ein geschärftes Profil, eine größere Stabilität - und trotzdem nicht nur bei der Punktebilanz, sondern auch inhaltlich viel Luft nach oben: Trainer Sandro Schwarz sieht sich bei Hertha BSC auf dem richtigen Weg, hat aber noch viel Arbeit vor sich.

"Ich finde, dass wir Stabilität aufgebaut haben", sagte Schwarz in einer Medienrunde am Donnerstag. "Man spürt, was wir spielen und wie wir spielen wollen. Aber in der Aktivität haben wir noch Schritte zu gehen, was Verbesserungsmöglichkeiten angeht."

"Gute Entwicklungsschritte in der Kompaktheit"

Trotz der gewachsenen Kompaktheit - Hertha kassierte gemeinsam mit der TSG Hoffenheim mit 22 die wenigsten Gegentore aller Teams in der unteren Tabellenhälfte - sieht der Coach auch im Defensivverhalten Steigerungsbedarf: "Wir haben sehr viele Flanken gegen uns bekommen. Und die Gegner hatten viele Torabschlüsse innerhalb der Box. Auch das wird ein Punkt sein, wo wir am Flügel besser zu verteidigen haben - und da rede ich nicht nur von den Außenverteidigern." Aber generell, bilanzierte Schwarz zu Recht, habe das Team "gute Entwicklungsschritte in der Kompaktheit und bei den Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte gemacht".

Die Identität, die wir aufgebaut haben - die sieht man, die spürt man, die fühlt man auch. Sandro Schwarz

Was die Offensive angeht, fällt das Fazit gemischt aus. "Wir haben gerade aus der Umschaltbewegung heraus Sequenzen, die sehr gut sind", erklärte Schwarz, "aber Luft nach oben im letzten Drittel und bei den Läufen hinter die Kette." Mehr Tiefgang, mehr Präzision, eine bessere Strafraumbesetzung, mehr Torgefahr - das sind die Themen, die Schwarz und die Mannschaft auch mit Blick auf die Liga-Fortsetzung im Januar begleiten werden. Gleichwohl ist eine Entwicklung - was den fußballerischen Ansatz und die stabile Statik des Teams angeht - unverkennbar: "Die Identität, die wir aufgebaut haben - die sieht man, die spürt man, die fühlt man auch."

Mit der Ausbeute von 14 Punkten nach 15 Spielen ist der frühere Mainzer, der Ende Mai seine Zelte bei Dynamo Moskau abgebrochen hatte und nach Berlin gewechselt war, naturgemäß "nicht zufrieden". Folgerichtig klingt die Zwischenbilanz ambivalent: "Es geht in die richtige Richtung, ohne Zufriedenheit auszustrahlen. Da immer wieder dranzubleiben, ist wichtig. Wir müssen einzelne Inhalte weiter verbessern. Die Ansprüche, die wir an uns selbst stellen, sind extrem hoch."

"Emotionales, anspruchsvolles Jahr"

Mit einem Sieg (2:0 gegen Köln) aus dem Kalenderjahr gegangen zu sein, nannte Schwarz "für die Gefühlslage wichtig, weil du dieses Gefühl und diese Bilder jetzt länger im Kopf hast als nur fünf, sechs Tage" wie während des Liga-Betriebs. Hertha überwintert auf Platz 15 und bleibt bis zum Urlaubsantritt am 8. Dezember im Training. Schwarz' Ansage: "Ich freue mich darauf, noch einmal drei Wochen richtig zu ackern mit den Jungs und an unserem Spiel zu feilen. Wir können in der Zeit inhaltlich spezifisch mit einzelnen Spielern arbeiten und auch im mannschaftstaktischen Bereich Schritte nach vorn machen, ohne die Belastungssteuerung wegen Wettkampfspielen im Blick haben zu müssen." Danach steht der Urlaub an nach einem auch für Schwarz "emotionalen, anspruchsvollen Jahr", ehe Hertha am 2. Januar wieder ins Training einsteigt und vom 3. bis 14. Januar in der IMG-Academy in Bradenton/Florida Quartier bezieht.