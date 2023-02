Schwarz lobt Cigerci: "Ein absoluter Gewinn"

Das Rezept, das gegen die eine Borussia griff, soll am Sonntag auch gegen die andere zünden. Hertha BSC setzt beim Auswärtsspiel in Dortmund erneut auf die Dreierkette - und auf Intensität.

Dass er an der seit drei Halbzeiten erprobten taktischen Grundordnung festhalten wird, daran ließ Sandro Schwarz in der Spieltagspressekonferenz am Freitag keinen Zweifel. "Wie die Dreierkette im letzten Spiel harmoniert hat, das war sehr gut", sagte Herthas Coach, "logischerweise ist das dann auch die Option für Sonntag", die erste.

Herthas jüngste Darbietungen im 3-5-2 gerieten vielversprechend. Die zweite Halbzeit in Frankfurt (0:3), vor der Schwarz vom 4-3-3 aufs 3-5-2 umgeschwenkt war, bescherte Hertha einen deutlichen Zuwachs an Stabilität und Struktur, auch wenn sich das nicht im Resultat niederschlug. Das 4:1 am vergangenen Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach geriet dann zum ersehnten Befreiungsschlag aus Berliner Sicht, und neben den inhaltlichen Parametern - 122 Kilometer Teamlaufleistung und 230 Sprints - passte auch der taktische Rahmen.

"Das System hat uns in die Karten gespielt"

"Die Trainer haben sich für dieses System entschieden, und wir haben es gut umgesetzt", hatte Mittelfeldspieler Tolga Cigerci nach dem ersten Sieg im Jahr 2023 gesagt. Auch Marco Richter, der in der neuen Grundordnung die komplette rechte Bahn bearbeitet, sagte: "Das System hat uns in die Karten gespielt."

Deshalb bleibt es vorerst dabei. Hertha will das gute Gefühl aus dem Gladbach-Spiel in die zweifellos anspruchsvolle Dienstreise nach Dortmund mitnehmen. "Es ist wichtig für uns, dass wir die gleichen Signale senden wie gegen Mönchengladbach", erklärte Schwarz. "Wir brauchen Intensität, Aktivität und Physis auf dem Platz." Der Topform des Gegners und dessen individueller Qualität wollen Schwarz und die Seinen mit "hoher Bereitschaft" und "engen Abständen" begegnen, "wir müssen sehr gut im Kollektiv verteidigen, uns gegenseitig in den Zweikämpfen gut absichern und trotzdem mutig bleiben - wir hatten gegen Gladbach viele Flanken und eine sehr gute Boxbesetzung, und wir brauchen auch in Dortmund Offensivgeist". Im Hinspiel Ende August (0:1) schnupperten die Berliner am Remis, im Rückspiel wollen sie Zählbares davontragen.

Winter-Zugang Cigerci wird dabei eine zentrale Rolle zukommen. Der türkische Nationalspieler, der nach sechseinhalb Jahren in der Türkei (Galatasaray, Fenerbahce, Basaksehir, Ankaragücü) Ende Januar zu Hertha BSC zurückgekehrt war, hat sich mit seiner strategischen Veranlagung, seiner Ballsicherheit und seiner kommunikativen Art in nur drei Halbzeiten zum neuen Mittelfeld-Chef aufgeschwungen. "Tolga hat es gegen Mönchengladbach sehr gut gemacht", sagte Schwarz am Freitag. "Er macht auch im Training einen sehr guten Eindruck. Er ist ein Spieler mit einem sehr hohen Verantwortungsbewusstsein. Es ist ein absoluter Gewinn für uns als Gruppe, dass wir so jemanden haben."

Schwarz muss in Dortmund wie schon zuletzt auf Chidera Ejuke, Kelian Nsona (beide im Aufbautraining), Stevan Jovetic, Wilfried Kanga und Peter Pekarik (alle im individuellen Training) verzichten. Agustin Rogel, der sich am 25. Januar im Training am linken Knie verletzt hatte, ist am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob der uruguayische Innenverteidiger schon in Dortmund zum Spieltagskader zählt, ist noch offen. "Wir müssen sehen, wie es heute und morgen bei ihm aussieht und wie wir den Kader besetzen", sagte Schwarz.

Gegen Gladbach hatte er als Backup für die auf dem Feld formierte Dreierkette, die aus Filip Uremovic, Marc Kempf und Marton Dardai bestand, U-19-Kapitän Pascal Klemens (17) in den Kader berufen.