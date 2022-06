Schwarz: "Ich habe eine innere Zerrissenheit gespürt"

Mit sehr eindrücklichen und emotionalen Worten hat der neue Hertha-Trainer Sandro Schwarz (43) seine Entscheidung begründet, die abgelaufene Saison bei Dynamo Moskau im Amt beendet und Russland nicht direkt nach Ausbruch des Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar verlassen zu haben.

Mit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar "hat sich alles verändert", sagte Schwarz in einer digitalen Medienrunde am Freitag. "Es kann sich jeder sicher sein, dass es ab diesem Tag sehr emotional war. Mir war bewusst, dass Außenstehende da vielleicht von fehlender Solidarität reden. Aber ich weiß, welche Haltung ich zu diesem Angriffskrieg habe. Die habe ich klar kundgetan. Wir haben sehr viele Gespräche geführt mit den Klubverantwortlichen, mit den Spielern, mit dem Staff. Mir war es wichtig, nach diesen schrecklichen Bildern die Haltung und Stimmungslage meiner Mitmenschen zu erfahren. Aus diesen Gesprächen resultierte dann, diesen sehr, sehr schwierigen Weg als Gruppe gemeinsam zu gehen."

Aus allen Gesprächen und Gedankengängen habe sich das Gefühl entwickelt, dass "ich für die Menschen in meinem Umfeld da sein muss, dass das mein Verantwortungsbereich ist", so Schwarz. "Wir hatten unzählige, emotionale Momente mit ukrainischen und russischen Spielern, die bei mir im Trainerzimmer waren und wo wir alle geweint haben und tief betroffen waren über die Situation in der Ukraine." Sowohl Dynamos ukrainischer Abwehrchef Ivan Ordets als auch der ukrainische Ex-Bundesligaprofi Andrey Voronin, der bis zum Kriegsbeginn und seiner Abreise nach Deutschland Schwarz' Co-Trainer bei Dynamo war, hatten Schwarz in dem Entschluss, Moskau nicht sofort zu verlassen, mehrfach bestärkt.

Schwarz war anders als seine deutschen Trainerkollegen Daniel Farke (FK Krasnodar) und Markus Gisdol (Lok Moskau), die nach Kriegsausbruch Russland zügig verlassen hatten, nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, die Saison mit Dynamo Moskau zu Ende zu bringen. Die russische Premier Liga beendete Dynamo auf Platz 3 hinter Meister Zenit St. Petersburg und FK Sotschi. Es war die beste Abschlussplatzierung des elffachen sowjetischen Meisters seit einem Jahrzehnt. Am vergangenen Sonntag hatte der Europacupfinalist von 1972 das russische Pokalfinale gegen Stadtrivale Spartak Moskau mit 1:2 verloren, es war Schwarz' letztes Spiel als Dynamo-Coach. Am Montagabend hatte Dynamo-Ultras Schwarz in dessen Wohnanlage besucht und ihrem scheidenden Coach einen emotionalen, von Pyros flankierten Abschied bereitet. Am Donnerstag hatte Hertha BSC die Verpflichtung von Schwarz (Vertrag bis 2024) bekanntgegeben.

"Es ging darum, füreinander da zu sein"

"Ich habe als Mensch eine innere Zerrissenheit gespürt", bilanzierte Schwarz am Freitag. "Davon waren die letzten drei Monate geprägt. Das hatte wenig mit Sport, mit Spiele gewinnen zu tun. Es ging darum, füreinander da zu sein. Auf der einen Seite die schrecklichen Bilder zu sehen, aber aus den Gesprächen zu wissen, wie meine Spieler, mein Staff und die Klubverantwortlichen ticken. Ich weiß, welcher Anker ich für sie gerade in den letzten Wochen war. Die Menschen im Dynamo-Umfeld haben eine klare Haltung zu dem Thema." Dynamo-Stürmer Fedor Smolov etwa hatte sich am ersten Kriegstag als erster russischer Nationalspieler in einem öffentlichen Statement gegen den von Präsident Wladimir Putin befohlenen Einmarsch in die Ukraine gestellt. Schwarz: "Die Entscheidung, die in mir in einem Prozess gereift ist, war, für die Jungs und Mädels in der Mannschaft, im Staff, im Klub da zu sein, weil ich wusste, welche Bezugsperson ich für sie war. Das hatte nichts mit Sport, mit Titeln oder mit finanziellen Aspekten zu tun. Es ging einzig und allein darum, den Menschen vor Ort zu helfen - mit dem Wissen, dass das, was in der Ukraine passiert, das Schlimmste überhaupt ist."

Vorfreude auf Hertha ist jetzt groß

Schwarz, der im Oktober 2020 seinen Job in Moskau begonnen hatte, hatte kurz vor Weihnachten 2021 seinen Vertrag bei Dynamo bis 2024 verlängert. Das Ziel war klar: Er wollte mit dem Klub, der im kommenden Frühjahr 100 Jahre alt wird, und dem von ihm geformten jungen, spielstarken Team um die Shooting-Stars Arsen Zakharyan (19) und Konstantin Tyukavin (19) in die Zukunft aufbrechen. Doch angesichts der komplett veränderten Umstände entschloss er sich Ende März, seine Mission in Moskau am Saisonende zu beenden. Jetzt ist "die Vorfreude groß auf das, was kommt" - bei Hertha BSC. Schwarz' Ziel: "Der erste wichtige Punkt ist, als Gemeinschaft aufzutreten: mit unseren Spielern und allen Mitarbeitern. Wer mich die letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass wir einen sehr aktiven Spielstil haben und vorwärts gewandt agieren wollen. Das ist die Idee. Es soll ab dem ersten Trainingstag eine Energie und Aktivität auf dem Platz entstehen." Der Bundesliga-Sechzehnte der vergangenen Saison beginnt seine Vorbereitung auf die neue Spielzeit am 20. und 21. Juni mit den internen Medizin- und Leistungstests. Die erste Trainingseinheit unter Schwarz ist für den 22. Juni, 15 Uhr, angesetzt.