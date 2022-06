Schwarz holt Bodog zu Hertha

Jetzt ist Herthas neues Trainerteam komplett: Mit Tamas Bodog holt sich der neue Berliner Chefcoach Sandro Schwarz einen Bekannten aus Mainzer Tagen an seine Seite.

Tamas Bodog heuert bei Hertha BSC an. imago/PuzzlePix

Der Ungar Bodog, wie Schwarz einst Profi bei Mainz 05 und dort zuletzt Scout, komplettiert Herthas neuen Staff als Co-Trainer. Bodog (36 Bundes- und 109 Zweitligaspiele für Ulm und Mainz) hatte nach seiner Spielerkarriere mehrere Trainerstationen im In- und Ausland, er war unter anderem Co-Trainer bei Mainz II, RB Leipzig und Cheftrainer in seinem Heimatland Ungarn (Diósgyöri VTK, Kisvárda FC, Honved Budapest).

Neben Bodog sind auch Co-Trainer Volkan Bulut und Videoanalyst Daniel Fischer, mit denen Schwarz zuletzt bei Dynamo Moskau zusammengearbeitet hat, neu in Berlin. Bulut war vor seiner Zeit in Russland in Deutschland unter anderem für Hannover, Schalke und Paderborn als Co-Trainer tätig. Fischer, beim russischen Meisterschaftsdritten Dynamo zuletzt Chefanalytiker, war vor seinem Wechsel nach Moskau Videoanalyst bei Schwarz' früherem Klub Mainz 05.

Weiterhin dem Hertha-Staff angehören werden Torwarttrainer Andreas Menger, Offensivcoach Vedad Ibisevic und Athletiktrainer Henrik Kuchno.