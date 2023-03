Schwarz: Großes Gedränge im Sturm

Zumindest im Sturm tobt der Konkurrenzkampf: Hertha-Coach Sandro Schwarz hat am Samstag im Heimspiel gegen Mainz 05 in vorderster Linie die Qual der Wahl.

Seit dieser Woche ist er zurück im Mannschaftstraining - und einen Kaderplatz am Samstag hat er sicher: Dank Wilfried Kanga, der nach über einem Monat Pause wegen einer Zehenverletzung wieder fit ist, hat Trainer Schwarz im Duell gegen seinen Ex-Klub Mainz noch mehr Möglichkeiten im Angriff als zuletzt.

"Er ist in dieser Trainingswoche komplett dabei und gut integriert in die Trainingsformen", sagte der Coach in der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag über den Franko-Ivorer Kanga. "Er macht einen sehr, sehr guten Eindruck in dieser Trainingswoche. Er wird gegen Mainz mit Sicherheit im Kader stehen. Ob es für die Startelf reicht, sehen wir dann."

Wer bildet das Sturm-Duo?

Vor fünf Tagen in Leverkusen (1:4) hatten Winter-Zugang Florian Niederlechner und Top-Scorer Dodi Lukebakio (zehn Tore, zwei Assists) Herthas Sturm-Duo gebildet, in den drei Spielen zuvor - gegen Gladbach (4:1), in Dortmund (1:4) und gegen Augsburg (2:0) - hatte Jessic Ngankam neben Niederlechner begonnen. In Leverkusen kam Ngankam als Joker in die Partie, ebenso Stevan Jovetic, der nach Muskelverletzung erst gegen Augsburg sein Comeback gegeben hatte.

Niederlechner, Lukebakio, Jovetic, Ngankam - und Derry Scherhant, dem gegen Gladbach sein Bundesliga-Premierentor geglückt war und für den im Spieltagskader in Leverkusen kein Platz war, ist auch noch da. Schwarz kann vorn variieren wie lange nicht - und jeder der Kandidaten hat andere Qualitäten. "Die Konkurrenzsituation im Sturm ist gut, die brauchen wir", sagte der Coach am Donnerstag.

Schwarz: "Leistung ist ein Gradmesser"

Die Besetzung seines Angriffstandems hängt jeweils von verschiedenen Faktoren ab, "Leistung ist ein Gradmesser, der Matchplan ist ein Gradmesser". Eines der Hauptziele für Samstag: wirkungsvoller, abgestimmter anzulaufen und kollektiv besser gegen den Ball zu arbeiten als in Leverkusen. "Mainz spielt sehr geradlinig vorne rein", so Schwarz. "Da brauchst du als komplette Mannschaft ein gutes Pressingverhalten."

Fakt ist: Mit Lukebakio in der Startelf wirkte Herthas Anlaufen in Leverkusen deutlich unkoordinierter als in den Wochen zuvor, als das Sturm-Duo Niederlechner/Ngankam im Akkord fürs Team rackerte und die Gegner systematisch nervte.

Allerdings: Mit Lukebakio auf dem Platz bekommt Hertha mehr Tiefe und Tempo ins Spiel - und die zehn Saisontore des Belgiers, der den Rückwärtsgang häufiger als früher, aber längst noch nicht immer findet, sind als Argument in eigener Sache nicht von der Hand zu weisen.

Dritter Heimsieg in Folge winkt

Am Samstag (15.30 Uhr) muss sich Schwarz entscheiden, wem er das Startelf-Mandat erteilt und welche Rolle Rückkehrer Kanga in den Planungen spielt. Etwa 40.000 Zuschauer werden im Olympiastadion erwartet.

Und zumindest zu Hause passten Aufwand und Ertrag zuletzt. Die jüngsten 14 Punkte holte Hertha allesamt im Olympiastadion. Sollte Mainz bezwungen werden, wäre das der dritte Heimsieg in Serie - das gelang den Berlinern zuletzt in den ersten drei Heimspielen der Saison 2018/19. Frontmann damals: Vedad Ibisevic - inzwischen Herthas Stürmer-Trainer.