Schwarz' Forderung vor Leipzig-Partie: "Geradlinig spielen"

Der jüngste Auswärtsauftritt beim SC Freiburg hat allen, die es mit Hertha BSC halten, Mut gemacht. Beim 1:1 im Breisgau zeigte die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz eine couragierte Vorstellung, die zurecht mit einem Zähler belohnt wurde. Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! auf kicker) steht nun das nächste Heimspiel an - gegen einen Kontrahenten, der eben just wieder Oberwasser bekommen hat.

Das Pokal-Viertelfinale von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund hat Sandro Schwarz natürlich verfolgt. Und das, was er gesehen hat, hat den Coach von Hertha BSC nicht überrascht, sondern eher bestätigt in seiner Meinung von der Qualität des Gegners. RB habe "eine beeindruckende Leistung" gezeigt, so Schwarz, das Team seines Kumpels Marco Rose habe so ziemlich alles "auf den Platz bekommen, was die Mannschaft auszeichnet". Als da wären: Aggressivität gegen den Ball nebst Balleroberungen, Tempo und schnörkelloses und präzises Spiel nach vorne.

Was das für seine Mannschaft heißt, darüber ist sich der Trainer der Berliner im Klaren. "Alles", sagte Schwarz auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag auf die Frage, wie viel der von der Leistung beim SC Freiburg sei Team gegen Leipzig benötige, "das, was wir gegen Freiburg hatten, ist die Basis für das, was wir am Samstag brauchen." Hertha muss also mindestens so stabil agieren, wie gegen das Team von Christian Streich, ebenso unerschrocken in den direkten Duellen, so kompakt und so zielstrebig wie möglich, wenn es nach vorne geht. "Geradlinig spielen", so lautet die Forderung von Schwarz an seine Profis, diese dürften nach Balleroberungen "nicht auf die Idee kommen, viele Kontakte zu haben", sondern sollen möglichst schnörkellos umschalten. Denn, so Schwarz weiter, wenn man gegen Leipzig im eigenen Ballbesitz fehlerhaft agiere, dann sei RB ein Team, dass derlei Versäumnisse "gnadenlos bestraft".

Mannschaft soll Fokus auf sich selbst richten

Bei aller Qualität, die der Hertha-Coach dem kommenden Gegner attestiert, ist es für ihn jedoch elementar, dass seine Mannschaft den Fokus auf sich selbst richtet. Und zwar darauf, "eine Topleistung" zu bringen. "Wir müssen bei uns bleiben und uns auf das Wesentliche konzentrieren", betont Schwarz, nämlich "für uns alles rauszufeuern" und so die Chance zu haben, Zählbares zu ergattern. Im Hinspiel hatte Hertha die Chance auf einen Punkt, nach einem 0:3-Pausenrückstand unterlag der Hauptstadtklub bei RB zwar 2:3, war aber in der Endphase mehrfach dem Remis nahe. Auch aus dieser Partie könne sein Team für das Duell am Samstag und die dann noch folgenden sieben Spiele etwas mitnehmen, so Schwarz: Nämlich, "diese Haltung zu haben, wie wir mit Fehlern umgehen, und diesen Glauben".

Personell hat der 44-Jährige bis auf Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knie-OP), Chidera Ejuke (Aufbautraining nach Bänderverletzung im Knie) und Jean-Paul Boetius (Schultereckgelenk-Verletzung) alle Akteure an Bord. Oder fast alle. Bei Stevan Jovetic, der nach Wadenproblemen in den zurückliegenden Tagen individuell trainiert hat, besteht zumindest die Chance, dass er am Samstag zum Kader zählen kann. Marco Richter hat dagegen seine Gelbsperre abgesessen und steht zur Verfügung. Ob er auch wieder auf der rechten Außenbahn von Beginn an zum Zug kommt, ist offen. Ebenso, ob Kevin-Prince Boateng, mit dessen Startelf-Comeback in Freiburg Schwarz zufrieden war, erneut ein Mandat von Anfang an erhält. Es gebe einerseits Überlegungen, "das eine oder andere zu verändern", so der Coach, aber auch den Denkansatz, die Startelf gegenüber dem Freiburg-Spiel "so zu belassen".