Schwarz: "Es ist kein Entscheidungsspiel"

"Einen Prüfstein" nennt Trainer Sandro Schwarz die Startaufgabe am Samstag in Bochum. Für Hertha BSC steht im ersten Teil der englischen Woche gleich eine Menge auf dem Spiel.

Überaus angetan war Sandro Schwarz vom Engagement seiner Profis in dieser Vorbereitung, speziell der Arbeit in den elf Trainingslagertagen von Bradenton/Florida stellte Herthas Coach ein erstklassiges Zeugnis aus. Am Samstag wird sich zeigen, wie viel die Vorbereitung, die reibungsloser verlief als jene im Sommer, tatsächlich wert ist. Für die Berliner geht es in Bochum beim Spiel des Siebzehnten gegen den Fünfzehnten darum, die Eindrücke der vergangenen Wochen zu bestätigen und einen direkten Konkurrenten auf Abstand zu halten.

"Die Tabellensituation ist uns bewusst, Bochum ist einen Punkt hinter uns", sagte Schwarz in der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. "Es ist der 16. Spieltag. Es ist ein wichtiges Spiel, aber kein Entscheidungsspiel. Es ist das Startspiel 2023, das wir erfolgreich bestreiten wollen und in dem wir alles, was wir uns aufgebaut haben, auf den Platz bekommen wollen, ohne sich zusätzlich durch die Tabellenkonstellation unter Druck zu setzen. Die Tabelle können wir auch lesen." Und die Marschroute für die Mannschaft, die in der Vorsaison 3:1 in Bochum gewonnen hatte, ist klar. "Das Ziel ist logisch", unterstrich Schwarz. "Wir wollen am Samstag mit 17 Punkten nach Hause kommen." Es habe "gut getan, wie wir gegen Köln (2:0, d. Red.) aus dem alten Jahr rausgegangen sind. Daran wollen wir anknüpfen."

Die Berliner müssen den Auftakt ohne Topscorer Dodi Lukebakio (Gelb-Sperre), Neuzugang Florian Niederlechner (Oberschenkelverhärtung), Chidera Ejuke (Bänderverletzung im Knie) und den langzeitverletzten Kelian Nsona (Knie-OP) bestreiten. Dass auf sie Schwerstarbeit wartet, ist ihnen klar. Gegner Bochum, der nach acht Spieltagen erst einen Punkt hatte und in den sieben Spielen seitdem stattliche zwölf Zähler einfuhr, ist längst zurück im Geschäft.

"Zu seiner Stärke zurückgefunden": Bobic lobt Bochum

"Wenn du so im Hintertreffen warst, musst du das erstmal hinbekommen", sagte Fredi Bobic, Herthas Geschäftsführer Sport, am Donnerstag: "Der VfL hat zu seiner Stärke zurückgefunden. Er arbeitet sehr geschlossen, sehr hart und punktet mit einfachen Mitteln. Er lebt von seiner mannschaftlichen Geschlossenheit und vom Kampf." Bochum sei "eine Mannschaft, die immer gefährlich ist" - und das Stadion "ein kleiner Kessel mit einer Superatmosphäre: schön klein, kompakt, auch ein bisschen giftig, da sind wir auch gleich wach, das ist gut". Wach werden sie sein müssen, vom Anpfiff weg.

Schwarz erwartet zwei Teams, die "beide sehr aktiv agieren werden in dieser hitzigen Atmosphäre". Die Veränderungen im Spiel des VfL unter dem seit September amtierenden Trainer Thomas Letsch sind für Schwarz augenscheinlich: "Bochum ist eine Mannschaft, die sehr aktiv vorwärtsverteidigt und gerade auch unter dem neuen Trainer einige Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte und ein sehr schnelles, zielstrebiges, vertikales Spiel hat. Gerade wenn sie im Zentrum die zweiten Bälle gewinnen, spielen sie schnell in die Tiefe rein. Darauf gilt es sich einzustellen."

Und darüber hinaus die eigenen Stärken zu nutzen - in einem Spiel, in dem nichts entschieden wird, aber in dem sportlich und atmosphärisch die Weichen gestellt werden sollen für den Rest der Saison.