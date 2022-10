Schwarz: "Dass du so ein Spiel verlierst, nervt"

Sandro Schwarz verhehlte am Samstag nicht, wie es um seine Gemütsverfassung bestellt ist. "Frust, einfach Frust" sei das, was er empfände, wenn er nach einer Nacht auf das 0:1 tags zuvor bei Werder Bremen zurückdenke, so der Trainer von Hertha BSC.

Schwarz fand die Niederlage an der Weser sehr ärgerlich. "Dass du so ein Spiel verlierst, nervt", sagte der 44-Jährige im Rahmen einer Medienrunde. Dass Schiedsrichter Tobias Reichelt aus Stuttgart den bereits verwarnten Bremer Mitchell Weiser nach dessen Foul an Marco Richter nach 65 Minuten mit Gelb-Rot hätte vom Platz stellen müssen, wollte Schwarz am Sonntag nicht mehr groß thematisieren. Er blieb bei seiner Rückschau auf die Partie bei inhaltlichen Dingen.

Bei Schwarz' Ausführungen zur fünften Saisonniederlage der Berliner fiel oft das Wort "Konsequenz". Der Hertha-Coach hatte einen im Grundsatz ordentlichen Vortrag seiner Mannschaft gesehen, "was die defensive Organisation angeht, waren wir über weite Strecken gut im Spiel und haben wenig zugelassen", sagte er zurecht. Aber in der entscheidenden Situation - dem Treffer zum 0:1 durch Niklas Füllkrug fünf Minuten vor Schluss - habe sein Team eben die absolute Konsequenz beim Verteidigen vermissen lassen. "Es ist ärgerlich, dass wir aus so einer Situation, die keine richtige Torchance ist, ein Gegentor bekommen und so das Spiel verlieren", sagte Schwarz.

Konsequenz und Zielstrebigkeit hatte der Trainer der Berliner aber auch bei einigen Szenen vermisst, wenn seine Mannschaft den Ball hatte. Obgleich sein Team gute Balleroberungen und speziell in der

2. Halbzeit auch Phasen der Überlegenheit hatte, "hatten wir einzelne Schlüsselmomente, in denen wir das Spiel auf unsere Seite hätten ziehen können, und es ist ärgerlich, dass wir es nicht gezogen haben." Schwarz spielte damit auf die Szene in der 79. Minute an, als der an der Strafraumgrenze freigespielte Chidera Ejuke direkt abschloss (in die Arme von Werder-Keeper Jiri Pavlenka), anstatt noch drei, vier Meter auf das Gehäuse der Gastgeber zuzulaufen und seine Position zu verbessern. Zudem nutzte Hertha einige aussichtsreiche Umschaltsituationen nicht, weil die Aktionen nicht sauber zu Ende gespielt wurden.

Fragezeichen hinter Jovetics Einsatz gegen die Bayern

Einer, der zuletzt in Leipzig (2:3) und beim 2:1-Heimsieg vor Wochenfrist mit sauberen und auch finalisierten Offensivaktionen aufgefallen war, musste in Bremen derweil schon frühzeitig die Segel streichen: Stevan Jovetic. Für die Partie gegen Rekordmeister Bayern München am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht zumindest Stand jetzt hinter ein Fragezeichen hinter dem montenegrinischen Offensivallrounder, der in Bremen bereits nach 32 Minuten wegen Adduktorenproblemen ausscheiden musste. Wie schwerwiegend diese sind, muss noch genau abgeklärt werden. "Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt", sagte Schwarz.