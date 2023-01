Schwarz: "Das Derby kommt genau zum richtigen Zeitpunkt"

Nach dem desaströsen Start ins Jahr 2023 wartet auf Hertha BSC am Samstag im Berliner Derby der Tabellenzweite 1. FC Union. Das Ziel ist klar: Wiedergutmachung - und die ersten Punkte nach der Winterpause.

Zumindest der Rahmen wird ein anderer sein als am Dienstag. Gegen den VfL Wolfsburg (0:5) waren nur 29 483 Zuschauer da - Minuskulisse bei Heimspielen seit 2018. Gegen Union erwartet Hertha BSC am Samstag an die 75.000 Besucher und will nach dem XXL-Fehlstart mit null Punkten und insgesamt 1:8 Toren aus den 180 ernüchternden Minuten in Bochum und gegen Wolfsburg fußballerisch endlich ankommen im Kalenderjahr 2023.

Wenn du in der Intensität drin bist, regeln sich die Inhalte oft von allein. Sandro Schwarz

"Für uns gilt es, unser Spiel wieder zu finden und die Basics und unsere Lösungsmöglichkeiten auf den Platz zu bekommen", sagte Hertha-Coach Sandro Schwarz in der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag und benannte die Kernaufgabe: "Wir müssen intensiver Fußball spielen, das ist der Auftrag am Samstag. Wenn du in der Intensität drin bist, regeln sich die Inhalte oft von allein."

Nach dem arg nachlässigen Auftritt in Bochum und dem Debakel gegen Wolfsburg, bei dem Herthas erste Halbzeit unter Kollektiv-Blackout verbucht werden konnte, wollen die Blau-Weißen gegen den reüssierenden Stadtrivalen die Trendwende erzwingen. "Das Derby kommt genau zum richtigen Zeitpunkt", erklärte Schwarz. "Du hast in diesem Spiel eine Riesenchance, die Stimmungslage zu drehen."

Die Art und Weise des Auftritts gegen Wolfsburg hatten sowohl den Cheftrainer als auch Fredi Bobic, den Geschäftsführer Sport, vollumfänglich irritiert. Unmittelbar nach dem Abpfiff am Dienstagabend hatte Bobic die ersten 45 Minuten "wirklich unterirdisch" genannt und bilanziert: "Wir kennen dieses Gesicht der Mannschaft in der Form nicht."

Schwarz nennt das Wolfsburg-Spiel einen "Schock"

Am Donnerstag sagte Bobic: "Das, was am Dienstag auf dem Platz war, vor allem in der ersten Halbzeit, das war für uns überraschend und nicht vorhersehbar in dieser Art und Weise." Auch für Schwarz, dessen Verhältnis zur Mannschaft als komplett intakt gilt, war "dieses Spiel ein Schock und kam für uns aus der Kalten".

Bei der Nachbereitung und der Einstimmung aufs Derby bemühte sich Schwarz derweil um eine gesunde Mittellage im Umgang mit seinen Profis: "Es gab keine Brandrede in der Kabine, aber auch keine gute Stimmung. Wir gehen angemessen und selbstkritisch mit der Situation um. Direkt nach dem Spiel war es für uns schon ein Schlag, auch gestern. Dass es der Mannschaft dann ähnlich geht wie dem Cheftrainer, das weiß ich, das fühl' ich, das spür' ich, wenn ich in die Augen der Jungs schaue."

Bobic und die Hoffnung auf "den letzten Ausrutscher"

Das Spiel in Bochum war ein Dämpfer, die Demontage gegen Wolfsburg ein Wirkungstreffer. "Das musste sich bei allen ein bisschen setzen", sagte Bobic am Donnerstag. "Trotzdem geht es dann darum, die Jungs wieder aufzubauen. Wir sind jetzt am ersten Spieltag der Rückrunde. Es ist noch ein langer, langer Weg zu gehen. Wir wissen aber, dass es ein harter Weg ist und dass wir am Samstag vieles in die positive Richtung drehen können. Es liegt an uns selbst. Das werden wir den Jungs in den nächsten zwei Tagen bis zum Spiel sicher noch einimpfen." Er hoffe, dass die Leistung gegen Wolfsburg "ein Ausrutscher war", unterstrich Bobic, "der letzte Ausrutscher in der Form".