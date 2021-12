Schwarz beklagt fehlende Cleverness beim FWK - Hägele macht Hoffnung

Die Würzburger Kickers haben den greifbar nahen Sieg im Heimspiel gegen Zwickau noch aus der Hand gegeben. Trainer Danny Schwarz zeigte sich im Anschluss frustriert.

Zweimal führten die Kickers beim 2:2-Unentschieden gegen Zwickau, zweimal ließen sie die Schwäne wieder ins Spiel zurückkommen. Besonders bitter: Nach Maximilian Breunigs spätem Jokertor fiel der Treffer zum Endstand erst in der 90. Minute.

FWK-Trainer Danny Schwarz war nach dem Last-Minute-Schock, zugleich dem fünften Spiel in Serie ohne Sieg, entsprechend bedient. "Wir müssen uns das alles ankreiden lassen. Wir schenken in der Schlussphase leichtfertig die Bälle her, fabrizieren immer wieder Standardsituationen und müssen uns nicht wundern, wenn die gefühlt 20. durchrutscht. Uns fehlt einfach die Cleverness", so der 46-Jährige, der mit seinem Team den 19. und vorletzten Platz belegt. Den Kickers droht der Durchmarsch in die Regionalliga.

"Wenn es eine Skala von 1 bis 100 gibt, dann bin ich jetzt bei 10.000", ordnete Schwarz sein Frust-Level nach der gefühlten Niederlage ein, nachdem sein Team zuvor deutlich mehr "Fußball gespielt" hatte als der Gegner und "eigentlich alles unter Kontrolle" zu haben schien. "Am Schluss ist es einfach zu brav, zu naiv", endete Schwarz' emotionale Rede bei "Magenta Sport" schließlich.

Hägele fügt sich gut ein - Sechzig kommt

Ein kleiner Hoffnungsschimmer war das Comeback von Daniel Hägele, der wegen einer Schambeinverletzung seit Mai hatte aussetzen müssen. Nach seiner Einwechslung war er gleich an der Entstehung des 2:1 beteiligt. Der 32-Jährige gab nach der Partie den Optimisten: "Diese Mannschaft hat auf jeden Fall die Qualität, um die Liga zu halten. Davon bin ich überzeugt." Auch wenn ihn der späte Gegentreffer nach einer Ecke genauso wurmte wie den Trainer.

Ein Spiel steht für die Mainfranken nun noch an. Am kommenden Montag ist 1860 München am Dallenberg zu Gast. Der Verein, für den Schwarz zwischen 2002 und 2009 viele Partien bestritt.