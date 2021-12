Schwarz' Ärger über das vermasselte Jahresfinale - und zwei "Ansatzpunkte"

Der Jahresabschluss gegen die bayerische Konkurrenz aus München missglückte den Würzburger Kickers. Trainer Danny Schwarz haderte mit der herben Niederlage und stellte konkrete Forderungen für die kurze Winterpause.

Wieder war es nichts für die Kickers, die seit Ende Oktober (damals 2:0 in Kaiserslautern) auf einen Sieg in der 3. Liga warten. Dabei war das Team von Danny Schwarz bei der 0:3-Pleite gegen 1860 eine halbe Stunde lang klar überlegen und erspielte sich gute Torchancen. "Wir nutzen vorne unsere Dinger nicht", ärgerte sich sich FWK-Coach Schwarz nach dem Spiel am Mikrofon von "MagentaSport". "Wir sind nicht zwingend genug, können uns nicht entscheidend durchsetzen und dann haben wir das Matchglück nicht auf unserer Seite, dass mal einer reinflutscht."

Stattdessen schlugen die Münchner Löwen, die sich am Sonntag von Routinier und Ex-Kapitän Sascha Mölders getrennt hatten, eiskalt zu: Erst stellte Marcel Bär den Spielverlauf auf den Kopf (32.), dann erhöhte Neu-Kapitän Stefan Lex gar noch auf 2:0 (37.). Zweimal ließ sich Würzburg durch Steilpässe übertölpeln - gefolgt von clever ausgespielten Eins-gegen-eins-Situationen. "Es sind diese kleinen Momente im Spiel, bei denen wir die falsche Entscheidung treffen", haderte Schwarz, der selbst in über hundert Spielen das Trikot der Löwen trug (2002-2004 und 2006-2009).

"Sechzig hat nicht viel mit Fußball am Hut"

"Natürlich birgt es Risiko, wenn man so offensiv spielt - da müssen wir halt besser stehen, um diese Pässe besser zu antizipieren", forderte der 46-Jährige. Ein Treffer baugleicher Art war nämlich auch das schlussendliche 3:0 durch Bär (71.), wodurch "der Zahn gezogen" war, so Schwarz.

Besonders deutliche Worte fand Stammkraft Fanol Perdedaj nach Schlusspfiff bei "Kickers TV". Der Mittelfeldmann ärgerte sich besonders über die Entstehung der Gegentore: "Sechzig hat nicht viel mit Fußball am Hut, sondern die kriegen den Ball und hauen den lang und sehen halt, dass die Jungs von denen tief starten."

Durch das misslungene Jahresfinale krebst Würzburg weiterhin im Tabellenkeller der 3. Liga herum. Mit einem Sieg hätten die Kickers die Abstiegsplätze zwar nicht verlassen können, sich aber zumindest einen Punkt hinter Türkgücü in die "Poleposition" für die Rückrunde bringen können. So bleibt der vorletzte Platz nach einer enttäuschenden Hinrunde, in der der Zweitliga-Absteiger einzig am vierten Spieltag nach einem 1:1 gegen Osnabrück die Abstiegszone kurzzeitig verlassen konnte.

Zwei "Ansatzpunkte" für die Winterpause

Für die Winterpause sieht Schwarz zwei "Ansatzpunkte", um die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde zu schaffen. "Der erste ist klar: Dass wir schauen, was möglich ist in puncto Transfers, da ist der Verein dran." Und andererseits: "Die Pause und die Vorbereitung sind relativ kurz, trotzdem kann man die zwei Wochen nutzen, um die Fitness wieder zu holen, um 90 Minuten durchzupowern und die nötige Zweikampfhärte zu entwickeln."

Nach der knappen Vorbereitung sind die Kickers am 16. Januar (13 Uhr, LIVE! bei kicker) beim direkten Konkurrenten aus Verl zu Gast, das erste Heimspiel im neuen Jahr steigt am Samstag darauf (22. Januar, 14 Uhr) gegen Waldhof Mannheim. Nun wollen die Unterfranken die Pause allerdings zum Durchschnaufen nutzen, Keeper Hendrik Bonmann möchte "Zeit mit der Familie verbringen, froh sein, dass man gesund ist, und Alkohol trinken vielleicht".