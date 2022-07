Schwartz warnt vor Darmstadt: "Da müssen wir viel arbeiten"

Der SV Sandhausen ist mit einem durchaus unerwarteten 2:1-Sieg gegen Bundesliga-Absteiger Bielefeld in die Saison gestartet. Entsprechend mit "breiter Brust" wollen die Kurpfälzer nun zum SV Darmstadt reisen.

Schon am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) tritt der SVS beim Vorjahres-Vierten, dem SV Darmstadt, an. Auch wenn die Sandhäuser für ein Ausrufzeichen am 1. Spieltag gesorgt haben und die Lilien in Regensburg als Verlierer vom Platz gegangen sind, ist Cheftrainer Alois Schwartz gewarnt. "Freitagabend, Böllenfalltor, ausverkauftes Haus, hitzige Stimmung, eine Top-Mannschaft, die vergangene Saison auf Rang vier abgeschlossen hat - da müssen wir viel arbeiten", sagt der 55-Jährige, der für das zweite Punktspiel der Saison keine neuen Ausfälle zu beklagen hat ("Das ist sehr, sehr erfreulich").

Zweifelsfrei mit "breiter Brust" könne seine Mannschaft die Reise ins nahe Südhessen antreten, so Schwartz. "Wir haben uns natürlich gefreut, so in die Saison rein zu starten. Vor allem hat mich die Art und Weise gefreut, wie wir aufgetreten sind, und die Mentalität, dass wir uns nach dem Gegentor nicht haben hängen lassen. Das spiegelt so ein bisschen die Rückrunde."

Genau an jene starke Rückserie - die letzten 17 Spiele der Saison betrachtet, ist der SVS auf Rang vier gelandet - konnte das Schwartz-Team beim Auftakt wieder anknüpfen. Trotzdem glaubt der Cheftrainer nicht, dass sich die Lilien vor den Gästen aus dem Hardtwald verstecken werden. Den Gegner erwartet er "sehr selbstbewusst und sehr offensiv".