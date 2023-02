Schwartz trifft Streich wieder: Mit Fleiß zum Matchglück

Der SV Sandhausen kam zuletzt gegen Darmstadt unter die Räder, nun aber gibt es ein "Bonus-Spiel": Das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Freiburg.

Das Team von Chefcoach Alois Schwartz steckt in der Liga tief im Abstiegskampf. Nach der 0:4-Heimniederlage gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 rangiert der SV Sandhausen auf Tabellenplatz 15 und hat nur einen Punkt Vorsprung auf den Letzten 1. FC Magdeburg.

"Gravierende Fehler vor den ersten drei Toren"

"Wir haben uns vorne und hinten dumm angestellt", brachte Raphael Framberger das Elend auf den Punkt. So hieß es mal wieder: Erbarmen, die Hessen kommen. Im November 2021 vermasselte Darmstadt mit einem 6:1-Sieg in Sandhausen Trainer Schwartz die Heimpremiere, jetzt relativiert das 0:4 am Hardtwald den 2:1-Rückrunden-Auftaktsieg bei Arminia Bielefeld. "Eigentlich war kein Unterschied", stellte Schwartz fest, "außer dass Darmstadt effizienter war und wir bei den ersten drei Toren gravierende Fehler gemacht haben."

Jetzt gibt es aber einen Stimmungsaufheller. Am Dienstag bestreitet der SVS das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Freiburg (18 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Vorfreude ist groß am Hardtwald. Im August 1995 schrieb Sandhausen mit dem längsten Elfmeterschießen, das gegen den VfB Stuttgart 13:12 gewonnen wurde, Pokalgeschichte. In der jüngeren Vergangenheit riss Sandhausen jedoch keine Bäume mehr aus. Ausnahme: 2016 warf man eine bessere zweite Mannschaft des SC Freiburg mit 4:3 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb.

Wiedersehen mit Höler und Kübler

Nun geht es erneut gegen die Breisgauer. Das Wiedersehen mit den Freiburgern Lucas Höler und Lukas Kübler ist für Sandhausens Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca ein "Bonus-Spiel".

"Lukas Kübler hat hier einen super Schritt gemacht und Lucas Höler habe ich damals noch von Mainz 05 II verpflichtet. Die beiden haben in Freiburg eine gute Entwicklung gemacht", sagt Schwartz.

"Wir müssen uns das Matchglück erarbeiten"

Der Coach weiß um die Schwere der Aufgabe, will die Flinte aber nicht schon im Vorfeld ins Korn werfen. "Wir sind der klare Außenseiter, aber es ist nur ein Spiel und im Pokal kann nun mal alles passieren. Wir müssen tüchtig und fleißig sein und unsere individuellen Fehler abstellen. Das Matchglück müssen wir uns erarbeiten."

Für Schwartz gibt es ein weiteres Wiedersehen am Dienstag. "Christian Streich und ich kennen uns noch aus der Zeit bei den Stuttgarter Kickers. Wir haben eine kollegiale Umgehensweise, er ist ein toller Trainer", sagt der SVS-Coach. "In der Zeit nach Nürnberg habe ich auch bei ihm hospitiert."