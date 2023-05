Schwartz-Rückkehr mit "Tränen in den Augen"

Hansa Rostock hat nach dem 2:1-Sieg beim SV Sandhausen allen Grund zur Freude, der Klassenerhalt ist zum Greifen nah. Alois Schwartz litt nach Abpfiff jedoch auch mit seinem Ex-Klub.

"Jetzt ist Erleichterung da", fasste Alois Schwartz seine Gefühlswelt nach dem knappen 2:1-Sieg Hansa Rostocks beim SV Sandhausen gegenüber "Sky" zusammen - und schob direkt eine wichtige Einschränkung nach: "Was meinen Verein betrifft."

Schwartz blickt zurück und fühlt mit

Der Rostocker Trainer war bis Mitte April noch Coach beim SVS, verbrachte in zwei Amtszeiten insgesamt knapp viereinhalb Jahre am Hardtwald. "Wenn man das hier miterlebt, habe ich schon Tränen in den Augen", gab Schwartz hinsichtlich des nur noch schwer abzuwendenden Sandhäuser Abstiegs unumwunden zu und führte aus: "Ich habe in dem Verein viel mitgemacht, mit Punktabzug und allem und den Verein drinnen gehalten."

Drinnen halten soll Schwartz nun Hansa Rostock. Ein Unterfangen, das durch den Dreier beim Schlusslicht fast in trockenen Tüchern ist. Für den 56-Jährigen eine hart erarbeitete Gemengelage: "Es war das erwartet schwere Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir verdient geführt, wir waren besser. Dann kriegen wir einen rein, weil wir nicht aufpassen, haben plötzlich etwas zu verlieren und haben nur noch verteidigt und auch Glück."

"Seriöser" Schwartz übt sekundäre Kritik

Besonders bemängelte Schwartz die fehlende Entlastung im zweiten Durchgang: "Wir haben nach dem 1:2 nicht mehr die Ruhe gehabt. Sandhausen hat nur noch aufgemacht, die Räume waren eigentlich da." Diese hätten seine Schützlinge jedoch unzureichend genutzt und "nur noch geklärt und die Bälle weggeschossen". Ein Manko, das es zu verbessern, aber nicht zu überbewerten gilt: "In der Situation zählt nur das Ergebnis, alles andere ist sekundär."

Eine aufgeräumte Herangehensweise, die im Team ankommt. "Er hat von Anfang an eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt und uns viel Selbstbewusstsein gegeben", lobte Keeper Markus Kolke seinen neuen Trainer, der vor allem während des schweren Starts glänzte: "Obwohl wir mit drei Niederlagen und vielen Gegentoren gestartet sind, ist er immer ruhig geblieben und hat uns einen ganz klaren Plan mitgegeben."

Nun hat sich Blatt zum bestmöglichen Zeitpunkt gewendet, vier Siege in Serie stehen zu Buche. Deshalb will Schwartz seinen Schützlingen eine wohlverdiente Pause einräumen und kündigte ob der langen Woche zwei Tage zum Durchschnaufen an, ehe die Vorbereitung auf den nächsten Spieltag losgeht. Schließlich soll Hansa Rostock am kommenden Sonntag ab 13.30 beim 1. FC Nürnberg endgültig den letzten Schritt zum Klassenerhalt gehen.