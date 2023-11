Schwartz punktet mit Viererkette, Rostock holt sich Selbstvertrauen

In einer schwierigen Lage konnte sich Hansa Rostock mit einem 0:0 gegen Hertha BSC ein wenig Luft verschaffen. Auch wenn Siege noch ausbleiben, scheint sich die Umstellung des zuletzt kritisierten Alois Schwartz auszuzahlen.

Nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Zweitliga-Spielen, die zu Kritik an Alois Schwartz führten, und dem bitteren Pokal-Aus gegen den 1. FC Nürnberg unter der Woche (2:3 n.V.) hat sich Hansa Rostock ein 0:0 gegen formstarke Berliner erarbeitet. "Ich denke, dass das Unentschieden in Ordnung geht", gab sich der Trainer auf der Pressekonferenz nach der Partie zufrieden.

Denn die Vorzeichen waren alles andere als einfach. "Wir hatten 120 Minuten in den Knochen und es war für uns auch keine einfache Situation. Dafür, denke ich, dass wir ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht haben", lobte Schwartz den Auftritt seiner Schützlinge, der ihm bei den Verantwortlichen in der schwierigen Phase wohl Pluspunkte einbringen dürfte. Defensiv waren die Rostocker besonders bei zwei Aluminium-Treffern im Glück, hatten vorne aber auch Chancen zum Sieg. "Die Mannschaft hat alles abgerufen, die letzten Körner rausgeholt und es freut mich natürlich, dass wir hinten mal keinen gekriegt haben. Das war die Basis, die wir uns legen wollten."

Schlussphase überstanden: "Das war wichtig für den Kopf"

Für den einen Punkt musste Schwartz an der Seitenlinie besonders nach den Erfahrungen der letzten Wochen in den langen sieben Minuten Nachspielzeit aber noch einmal zittern. "Natürlich denkt man drüber nach. In Wiesbaden kriegst du in der 90. (0:1, Anm. d. Red.), in Nürnberg in der 95. Minute das Tor. Da haben wir gehofft, dass wir es über die Zeit bringen, was wir auch hingekriegt haben. Das war wichtig für den Kopf."

Die Rostocker, die zwischenzeitlich auf Relegationsplatz 16 standen, schoben sich somit auf Platz 14. "Für mich spielt das keine Rolle, am 34. Spieltag wird abgerechnet und nicht heute", stellte Schwartz klar. "Für mich war es wichtig, dass man nach einer längeren Durststrecke was Zählbares mitnimmt, dass man hinten zu Null spielt und dass die Leistung, die man abgerufen hat, - zumindest zum Teil - belohnt wird. Das sollte wieder mehr Selbstvertrauen geben."

Schwartz überzeugt: "Da war schon vieles drin"

Der Coach sieht seine Mannschaft nach den schwierigen Wochen auf einem guten Weg. "Ich denke, wir haben phasenweise ganz ordentlich den Ball laufenlassen, waren diszipliniert, waren gut hinter dem Ball, hatten gute Umschaltmomente. Da war schon vieles drin." Dazu gehört auch, dass Schwartz langsam aber sicher eine erste Elf gefunden hat. Gegen die Berliner liefen die Hanseaten zum zweiten Mal in Folge mit einer Viererkette auf, trotz der 120 Minuten im Pokal am Mittwoch gab es vier Tage später nur einen Wechsel. "Es ist langsam so, dass man die findet, die sich gerade am besten ergänzen."

Eventuell müssen die Rostocker personell allerdings einen Rückschlag hinnehmen. John-Patrick Strauß verletzte sich im zweiten Durchgang ohne Gegnereinwirkung. Wie Schwartz erklärte, habe sich der rechte Schienenspieler im Bereich der Achillessehne und Wade verletzt, eine genaue Diagnose steht aus.