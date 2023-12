Schwartz nicht mehr Hansa-Coach

Hansa Rostock hat sich von Trainer Alois Schwartz getrennt. Dies gab der Zweitligist am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt. In Paderborn am Freitagabend soll Nachwuchsleiter Uwe Speidel auf der Bank sitzen. Schwartz hatte die Nordostdeutschen erst Ende März übernommen und führte die Hansa-Kogge noch zum Klassenerhalt. In dieser Saison schwebt der FCH aber erneut in Abstiegsgefahr.